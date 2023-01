Mariana Roura Sánchez: "Las mejores guías son ilustraciones"

Primero, observa, y después, traslada la imagen de su mente a una acuarela. Lo hace con todo lujo de detalles, con afán científico y didáctico, para dar a conocer los pormenores de cada especie. Así, a la antigua usanza. Como hacían aquellos primeros ilustradores del siglo XVI.

Es usted una ilustradora científica volcada con la naturaleza. ¿Qué la emociona más: un espacio natural o un folio en blanco?

Me emociona más el contacto con la naturaleza y me acabé dando cuenta de que dibujar es otra manera de contactar, observar y entender el entorno.

¿Podría explicar por qué ese afán por dibujar animales y plantas?

Me crié en una ciudad y tenía esa ansia por conocer el entorno cada vez que salía. Mis padres pintaban y me inculcaron el respeto y el amor por la naturaleza. Después, de joven, formé parte de un grupo naturalista. A partir de ahí, me empezaron a gustar la ornitología y las plantas y empecé a centrarme en especies gallegas y en peligro con el afán de divulgar su valor.

¿Tiene predilección por algunas especies en concreto?

Me gustan mucho las aves y fue lo primero que empecé a pintar, pero no tengo predilección por ninguna especie. Ahora estoy con los musgos y helechos y también con los mamíferos.

Le gustan las aves y las plumas también porque hizo varias ilustraciones con esta temática...

Di un taller de ilustración de plumas en la Cooperativa das Aradas, en Guitiriz, que acabo de montar con otra compañera y que incluye un hospedaje en el que se promociona el contacto con la naturaleza a través del arte y la práctica del senderismo.

¿Nunca le dio por pintar también paisajes, retratos o bodegones?

Siempre pintas lo que te gusta. Ahora tengo una etapa más creativa, de dejarme llevar y empiezo con el ser humano y... paisajes sí pinté alguno, espacios naturales. Bodegones como tales no. Sí hice, en cambio, láminas de frutas, pimientos o tomates.

Los primeros científicos enseñaban ilustrando. ¿Tiene también usted un afán didáctico?

Pintas por una necesidad de poder crear y transmitir. Intento que la gente se acerque a la naturaleza de una manera respetuosa a través del arte, aprendiendo a observar lo que la rodea con otros ojos y que se haga preguntas, porque solo se respeta y protege lo que se valora y conoce.

En un mundo tan tecnológico, ¿cómo le explicaría a un niño el sentido de hacer una ilustración cuando es más sencillo sacar una foto con el móvil?

Las mejores guías de la naturaleza son ilustraciones porque ahí se reflejan todos los detalles que te ayudan a identificar la especie. La tecnología nos ayuda porque antes se dibujaba a través de descripciones. Yo hago el dibujo después de observar 50 fotos pero hay más: se observan las costumbres, los movimientos, la forma de alimentarse del animal...

¿Alguna vez se le ocurrió hacer un catálogo con los ejemplares?

Catálogo como tal, no. Hice alguna publicación. Ahora estoy pensando en algo sobre la Terra Chá, los humedales. Además de artista, también repartió pan... Ese trabajo me permitió integrarme en el rural y hablar y conocer a mucha gente.