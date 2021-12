El mejor par de capones de la feria de Vilalba se sorteará entre los asistentes

El Concello de Vilalba dio este martes a conocer el programa de la tradicional Feira do Capón de Vilalba, que se recupera el día 21 tras un año sin celebrase debido a la pandemia. Y entre las principales novedades del programa figura el sorteo entre el público del que sea designado por el jurado como mejor par de capones de la exposición, que será una vez más en una carpa ubicada en la Praza da Constitución.

Los asistentes que quieran tentar a la suerte y llevarse a casa uno de los dos mejores ejemplares de la feria gratis solo tendrán que registrarse en la caseta de la organización y a lo largo de la mañana se extraerán las dos papeletas premiadas, tal y como avanzó la concejala de ferias y mercados de Vilalba, Antía Rama, en la presentación del evento.

El premio al mejor par de capones, dotado con 150 euros, es uno de los galardones tradicionales que se reparten en la feira entre productores -se espera la presencia de más de 30 de los 38 censados- y producto -Rama prevé contar con unas 60 cestas en representación de los 1.250 capones criados esta temporada-. Así, este año se otorgarán cinco en total, y a la recompensa a los dos mejores ejemplares se sumarán las de mejor cesta (200 euros) y criador (150), así como una gratificación (300) para el criador con más ejemplares en la feria y un premio especial (150 euros).

Antía Rama avanzó además que habrá novedades y sorpresas en la decoración de la carpa y que junto al capón se podrá disfrutar de otros productos propios de la zona, como el queso San Simón, el roscón de Vilalba o las filloas de Muimenta. Además, algunos colectivos locales tendrán su propio stand.

"Despois de case dous anos de pandemia, retomamos a feira coa máxima ilusión", destacó la alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, que ofreció una bienvenida adelantada a todos los que acudan a disfrutar de la feria dedicada a este "excelso producto". "O capón non o hai noutros sitios, é só de Vilalba e só do Nadal", destacaba la criadora María José López, recordando que el año pasado "foi ben", pese a no haber feria. "Esperamos que este ano polo menos sexa como o pasado", deseó, preocupada por la huelga de transportes.

Showcooking, degustaciones, premios y música

9.30 horas Apertura del recinto ferial en la Praza da Constitución.



10.00 horas Animación a cargo del grupo de música tradicional Cerna de Árbol, de

la parroquia vilalbesa de San Lourenzo de Árbol.



11.00 horas Entrega de premios a los mejores capones y criadores y al ganador o

ganadora del I Concurso de Debuxo Infantil Cartel Feira do Capón, que se usará en la edición de 2022.



12.00 horas Showcooking a cargo del cocinero Antonio Díaz, que ofrecerá nociones de cómo preparar el capón. La actividad incluirá una degustación gratuita hasta finalizar las existencias.



14.30 horas Despedida de la feria.