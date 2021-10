El mejor decorado para este Samaín

Es un escenario terrorífico. Tiene todos los detalles para convertirse en el mejor decorado de Samaín. Y por aclamación popular se ha ganado el título.

Noelia Lama, del barrio de A Criba, en la parroquia xermadesa de Roupar, lleva cuatro años adornando su casa por la noche de los muertos, sumando detalles. Y este ha despertado el interés de tantos curiosos, que incluso algunos se bajan de sus coches para hacer fotografías con un photocall que no deja indiferente a casi nadie.

"Empecé por mis hijos -actualmente tienen siete y once años-. A mí me gusta mucho Halloween, mucho más que Navidad, que antes también adornaba, pero no me gusta tanto la decoración de esas fechas. Y empecé a mirar ideas por internet", dice, mientras enumera algunos detalles como los búhos que hay en cada ventana, el señor de las sombras colocado delante de la casa y rodeado de manos que nacen de la tierra -una de las novedades de este año-, fantasmas que dan la bienvenida a los invitados, murciélagos que revolotean por la fachada, alguna calabaza... y muchas telas de araña.

Aunque compró algunas cosas casi todas son hechas por ella misma, algunas con la ayuda de su marido, "sobre todo para fijar las estructuras".

"Todos los años intento ir sumando cosas nuevas", dice Noelia, que explica que desde el sábado pasado, que ya tenía todo colocado, es habitual ver parar coches frente a su casa y ver bajar a gente para hacerse fotos.

"Para un montón de gente y algunos te piden permiso para hacer las fotos", dice entre risas, contenta con que su trabajo tenga esa buena aceptación. "A mí me divierte mucho, disfruto mucho montándolo, y mis hijos también, y si a la gente luego le gusta, mejor. Me hace mucha ilusión", dice esta vecina de Roupar, cuya casa se ha convertido en una protagonista más de Samaín.