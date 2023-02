Meire vuelve a galopar

Prados verdes y caballos pastando tranquilamente en cierres anuncian, junto a la carretera, la llegada al centro hípico Os Castiñeiros, así como sus columnas con bustos de corceles en la entrada del terreno en Meire, un espacio natural y tranquilo perteneciente a la parroquia de Belesar, en el concello de Vilalba.

Y es que la hípica vilalbesa abrió hace poco sus puertas, en un complejo en el que ya hubo en el pasado negocios del mismo sector, para ofrecer un lugar en el que aprender y disfrutar de montar a caballo en plena naturaleza.

Ese fue, de hecho, el pensamiento de los dueños, Jeff y May, dos neozelandeses afincados en Emiratos Árabes Unidos que encontraron en Meire un lugar en el que gozar acompañados de estos animales cuando vienen a Galicia.

"As temperaturas de Arabia Saudí fan que montar a cabalo sexa case imposible nos meses calurosos do ano, polo que eles atoparon aquí un sitio ao que vir facelo", explican desde el centro, el mismo en el que el dueño arregla y añade detalles a la infraestructura siempre que puede, mientras May pasea por la zona o ayuda con los caballos.

Cuando los propietarios no están en Galicia, algo habitual, es Omar Vila –profesor titulado para dar clases de hípica, que imparte en Meire– el que se encarga de todo, con ayuda de Mercedes y de Jose, socios del centro.

"Llevo desde los dos años en el mundo de los caballos y es algo que me gusta mucho, y dar clases a niños y domar a los animales me llena", explica el profesor de Os Castiñeiros, que realiza, además, las labores de cuidado de los corceles y también de la totalidad del lugar.

Las clases impartidas son completas, lo que significa que incluyen doma, salto y cross. "Las sesiones con los alumnos o con la gente que viene a probar siempre son distintas dependiendo de la persona y de su nivel, pero intento hacerlas variadas y divertidas", explica Omar, mientras Fabián, el alumno más pequeño con tan solo tres años, le pide "saltar la valla más alta el proximo día".

El centro hípico también oferta rutas a caballo, que se llevan a cabo en las inmediaciones de Meire, en pleno entorno natural, algo que valoran mucho desde la dirección del mismo.

Además, se incluye en los servicios ofrecidos el pupilaje, que consiste en llevar el caballo personal a la hípica para que se quede allí, donde recibirá manutención y cuidados como un corcel más del complejo. Para obtener más información sobre las actividades se puede contactar con el número de teléfono 609.33.97.97.

El centro hípico Os Castiñeiros, aunque ya está en marcha, solo acaba de arrancar, "e faltan moitos cambios e reformas por facer e actividades por crear para seguir medrando", explican.

Futuro

Mirando ya a medio y largo plazo, los responsables de las instalaciones tienen en mente otras actividades para seguir creciendo, como son los campamentos y las clases para personas con discapacidad.

Un complejo que se seguirá ampliando

Os Castiñeiros se sitúa en un complejo en el que ya hubo más escuelas hípicas, pero que "estaba bastante deteriorado e necesitaba moitos cambios para axeitarse ao que queremos nós", explican desde el centro, a la vez que añaden que "a hípica que había aquí centrábase máis na cría e iso fai que fose distinta".



El recinto

El recinto de Meire dispone de 20 cuadras para albergar los caballos, dos pistas operativas –una de ellas al aire libre, con una valla para salto, y otra interior– y una tercera que tiene que ser reformada ya que "tiene comederos en las paredes y hay que cambiar cosas", apunta Omar. También cuenta con varios pastos con cierre para tener los animales sueltos al aire libre y un edificio con cafetería.



Los caballos

Os Castiñeiros tiene doce corceles, todos de raza española o lusitana a excepción de un caballo miniatura alemán. Estos caballos son los que se usan en las clases, no importando la modalidad.

Dos de ellos son aún potros, por lo que están todavía en proceso de doma y adiestramiento.



Más animales

Os Castiñeiros ya cuenta con gallinas y con una cabra enana llamada Nube, que está junto a los establos y es una más. Estos animales son, en parte, para incluirlos en las actividades de los futuros campamentos, para una mayor inmersión en la vida rural.