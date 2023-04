O Meira transmite o seu apoio ao xogador do Alfoz que recibiu insultos racistas nun encontro

A raíz do comunicado do CD Alfoz publicado este luns en Facebook, no que se condean uns insultos racistas a un dos seus xogadores durante o partido da fin de semana, dende o Meira FC queren sumarse á reivindicación. Fano a través do seu propio comunicado, tamén vía Facebook, e afirman non poder estar "máis de acordo en que calquera acto ou comentario deste tipo non representa os valores do fútbol, un deporte colectivo no que o maior activo son as persoas".

Por este motivo, ofrecen todo o seu apoio ao xogador do CD Alfoz, "tal como se lle transmitiu directamente no terreo de xogo".

Por outro lado, dende o Meira FC afirman que segurion "en todo momento" as indicacións da colexiada do partido. En vista da situación que os compañeiros do CD Alfoz lle transmiten –xa que pola súa parte non foi quen de escoitar os devanditos comentarios–, decidiuse deter o encontro durante uns cinco minutos. Isto fíxose, indican, "para que o delegado se puxera en contacto directo con todos os afeccionados que se situaban na zona da grada na que o xogador do CD Alfoz indicou que escoitara os comentarios, para informarlles da situación e reprobar a actitude daqueles que fosen os responsables dos mesmos (sen poder ser directamente identificados)".

Tras ser informada a afección, e en vista de que por parte da colexiada non se identificaron os comentarios, reanudouse o encontro ata a súa conclusión sen outros incidentes. Todos os feitos quedaron reflexados na acta do partido.

"Queremos dar as grazas á afección do Meira FC que cada fin de semana acompaña ao equipo dun xeito incondicional e cunha actitude intachable, non podendo xeralizar un feito illado e ademais cuxo responsable non se identificou nin representa os valores que defende tanto o club como a afección", engaden dende o equipo chairego. "Dende o Meira reivindicamos a tolerancia cero contra calquera tipo de comportamento deste tipo", conclúen.