"En Meira soará o aulós, un emblema para os gregos"

Dixo que o concerto de Meira, organizado pola confraría Nosa Señora do Pedregal, vai ser o máis importante da tempada.

Faime especial ilusión porque o sitio é máxico, é unha igrexa do século XII, moi grande e que ofrece unha sensación evocadora. Ademais conto con convidados especiais e presentamos temas novos. Para toda aquela xente que nos segue de cerca é unha boa ocasión para escoitalos por primeira vez.

Son do seu próximo disco?

Do próximo disco haberá dúas pezas, pero para este concerto creei pezas ex profeso, pensando na sonoridade da igrexa, que non van estar en ningún proxecto discográfico. Xurdiron pola ocasión de tocar neste sitio tan especial.

E que é iso que fai tan senlleira a igrexa de Santa María de Meira?

A primeira vez que entrei foi como entrar nun escenario de O señor dos aneis, parece un decorado de cine. É moi sinxela e non está súper ornamentada, pero a monumentalidade, o grande que é, é sobrecolledor. Por iso prestamos especial atención tamén á iluminación, traballamos moito ese aspecto. Merece a pena achegarse para ver o cadro final.

Parece que son moitos os que pensan así, pois tiveron que programar un segundo pase.

Ao ver que case se esgotaran as entradas —á venda na oficina de turismo de Meira, en Arco Iris e na web de Abraham— pensamos no segundo, tamén pola idea de saborear aínda máis este concerto que nos levou tanto preparar.

Como xurdiu?

Por unha chamada do cura, Miguel (Asorey). Encantoume a súa sensibilidade cara a miña música e el cría no escenario da igrexa para os sons ancestrais que levo polo mundo adiante. Eu sempre busco lugares evocadores, onde o silencio sexa un ingrediente importante neste mundo ruidoso. E non hai mellor compañeiro para a música que o silencio e os sitios contemplativos.

Outra das razóns ás que aludía para facer especial este concerto son as persoas convidadas, quen o vai acompañar?

Do grupo acompañaranme Margarida Mariño (violonchelo), Alba Barreiro (arpa) e Sabela Caamaño (acordeón) e como convidados, para unir as tradicións vogais de Irlanda e de Galicia, estarán Davide Salvado e Matthew Ward.

O karnyx é coma o símbolo do seu traballo, pero hai algún outro instrumento cuxa recuperación o faga sentir especialmente orgulloso?

En Meira vai soar por primeira vez o aulós, un instrumento con máis de 3.000 anos de antigüidade e que era un emblema para os gregos. Con el rescatamos un instrumento clave do pasado que é universal. Nunca o toquei en Galicia e agora imos abrir con el o concerto.

Leva recuperados un bo feixe de instrumentos pero, se tivese que inventar un, como sería?

Pois xusto estou traballando sobre iso. Estou a facer unha serie de esculturas sonoras e buscando que os instrumentos non sexan moi perfectos, que teñan matices e sombras. A perfección do son, a potencia, poden estar ben, pero eu busco un camiño que faga resoar o son máis profundo, as sonoridades telúricas.