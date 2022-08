Meira revive a tradición no 30 aniversario da súa malla

Cando cumpre 30 anos a recuperación dun oficio tan antergo como é a malla en Meira, a localidade revive o pasado na súa festa máis icónica, recoñecida co título de Interese Turístico de Galicia. E farao o vindeiro domingo, día 28, na Praza Maior.

No centro da vila daranse cita non só os vellos oficios e os que traballan neles, senón tamén a música, a gastronomía e a artesanía. Todo nunha xornada na que se agarda recibir numeroso público de toda Galicia e de España, tal e como apuntaba o rexedor, Antonio de Dios, durante a presentación celebrada onte na Praza do Convento coa asistencia da deputada de Réxime Interior, Pilar García Porto; os edís Agustín Méndez e María José Salgado; o presidente da Asociación de Amigos da Malla, Manuel Pardo, e outros membros do colectivo.

García Porto destacou da Malla de Meira a súa longa traxectoria, que a converte na máis antiga de Galicia da súa clase e de Interese Turístico, e engadiu que se trata "dunha festa popular por excelencia, porque cada ano vemos máis persoas interesadas por este oficio e o que o rodea".

"Este é un exemplo de turismo sostible e de experiencias, o modelo máis demandado e polo que temos que traballar", explicou a representante da Deputación de Lugo que, ao mesmo tempo, alabou a implicación dos veciños neste evento. "Non sempre é fácil atopar xente con tanta vinculación como a que mostran os membros desta asociación", expresou en relación a Amigos da Malla, cuxo presidente matizou que están na busca de relevo xeracional. Por iso, o concelleiro Agustín Méndez non dubidou en agradecerlles o esforzo por "seguir un ano máis organizándoa".

Programa

A Festa da Malla arrancou no ano 1992 da man dun grupo de veciños de Meira, ata que en 2005 se formou a asociación, un colectivo que se encarga non só de coordinar a celebración, senón tamén de recrear este tradicional oficio con socios e voluntarios.

O domingo, os asistentes poderán ver o proceso de separar o gran da palla coa súa correspondente parada a media mañá para degustar 'buñuelos' e viño, ata que o traballo remate ao mediodía co colofón final: un xantar a base de cocido e a prezos populares, xa que a asociación asumirá parte do seu custo.

Así mesmo, haberá preto de 30 postos de artesanía, mostra de maquinaria antiga, xogos para nenos, unha ruta de tractores que partirán dende Abadín e a música de Nove Ferreñas, o trío Muralla, a Banda de Música de Meira, a de gaitas da Escola de Música meirega, a Banda de Acordeóns e o grupo Leña Verde.