Meira retoma a celebración da Festa da Malla tralo parón pola pandemia

Meira retomou o domingo antigas sensacións coa celebración dunha atípica Festa da Malla, adaptada aos tempos covid, e que chegou despois dun ano de parón debido á pandemia.

"O ano pasado era imposible celebrala, este foi difícil, pero quixemos organizar algo para desfrute da xente, que ben merecido o teñen. Trouxemos uns tractores, non moitos para que non se xuntase demasiada xente, e música", resumiu o presidente de Amigos da Malla, Manuel Pardo, o promotor dunha celebración con case tres décadas de historia e que conta co recoñecemento de Festa de Interese Turístico de Galicia, por ser unha das primeiras en recuperar este oficio tradicional.

Aínda que nesta ocasión non se puido facer o traballo de separar o grao da palla e o ruxir das máquinas quedou só no imaxinario dos presentes, si houbo outras actividades ao longo da xornada na céntrica Praza do Concello.

Alí instalouse unha exposición de maquinaria antiga cunha ducia de tractores, que fixeron as delicias de grandes e pequenos, que ata tiveron a oportunidade de subirse neles para sacarse fotografías para o recordo.

A isto sumáronse varios concertos, con xente sentada para cumprir cos protocolos covid, que encheron de melodías o centro neurálxico dunha vila que xa non sabe vivir sen a súa malla.

Pola mañá foi a banda munici pal a que sorprendeu aos asistentes a esta festa, multitudinaria noutros tempos, cun repertorio variado, no que non faltaron as tradicionais muiñeiras nin tampouco versións como Mi gran noche ou Campanera.

Xa na sesión vespertina foron os integrantes da banda de gaitas da escola municipal os que animaron a Praza do Concello, na que tamén actuaron o grupo de música tradicional Os Valuros de Castro de Rei.

"Elaboramos un programa para esta Festa da Malla con música todo o día, como sería nunha celebración normal, e na que o 90% é música galega", explicou Manuel Pardo, quen indicou que aínda que non houbo "recreación" si colocaron na entrada da praza "uns mollos" para recordar o que sería una cita normal.

"Esperamos que o ano que vén a situación mellore e poidamos organizar unha edición do xeito tradicional", manifestou o presidente de Amigos da Malla, consciente de que agora non se pode planificar con moito marxe. "Iremos vendo como van xurdindo as cousas", concluíu, satisfeito pola boa acollida desta atípica festa.