Meira registra una importante subida de matrículas de alumnos extranjeros

El número de alumnos extranjeros en Meira registra una importante subida. Así, de las algo más de medio centenar de matrículas actuales de menores de otras nacionalidades, 22 son incorporaciones de este último curso: doce en el Ceip Avelino Díaz, ocho en el IES Pedregal de Irimia y dos en la Escola Infantil.

Desde los centros educativos valoran la llegada de estos nuevos alumnos, que amortigua el impacto del desplome general de la natalidad y de la caída poblacional en el rural, pero reclaman recursos específicos para paliar su desventaja de partida, sobre todo con respecto a la barrera idiomática.

"O número de alumnado de novo ingreso estivo nos últimos tres anos en 17, once e once alumnos, respectivamente, e agora incluso se incrementa con 16 alumnos e iso é pola poboación estranxeira. Está baixando en moitos centros de Lugo", explica el director del colegio, Iván López, que reconoce que es curioso el caso de Meira, donde en los últimos diez años, según los datos del Ige, se duplicó el número de extranjeros, con 111 en 2013, cuando la población era de 1.769 vecinos, y 205 en 2023, con un censo de 1.755 personas.

Mapa del mundo realizado por los alumnos del instituto. EP

Su situación, cerca de Lugo; su fisonomía, un lugar pequeño con todos los servicios próximos, y el propio boca a boca con el que funcionan los movimientos migratorios son para muchos la clave.

En los últimos diez años se duplicó la población de extranjeros en Meira, con 111 en el año 2013 y 205 en 2023

"A integración dependendo da idade é máis fácil ou máis difícil, pero non hai problema. O máis complexo é a barreira idiomática. Algúns nenos que veñen derivados doutros colexios de España téñeno máis fácil pero outros, que non teñen ningún coñecemento do idioma, matricúlanse ás veces un curso anterior ao que lles corresponde para que sexa máis fácil", dice el director del Ceip, que reconoce que hay "un esforzo colectivo de inmersión lingüística por parte do persoal". "Vaise facendo o que se pode", apunta, mientres habla de la necesidad de más recursos.

Alumnos del IES Pedregal de Irimia. EP

En el colegio, con una matrícula de 173 alumnos, hai 26 extranjeros, llegados de Colombia, Cuba, Honduras, Marruecos, Portugal, Rumanía, Senegal y Venezuela. Y para solventar la falta de mobiliario en las aulas, incluso tuvieron que desplazarse al Ceip de Mosteiro, en Pol, tal y como les recomendó Inspección.

"Hai que facer unha valoración positiva de que veña xente nova a un sitio como Meira e os arredores. É unha comarca eminentemente rural, todo o que supoña que a xente veña vivir ao rural, de Lugo ou outras cidades galegas ou de fóra de Galicia é unha magnífica noticia", asegura el director del IES Pedregal de Irimia de Meira, Mario Outeiro. En su caso, de la veintena de matrículas de estudiantes migrantes, ocho de ellas fueron incorporaciones de este año, con tres de Marruecos, uno de Senegal, uno de Brasil, dos de Cuba y uno de Venezuela. Pero en el instituto hay otras nacionalidades como italianos o chinos.

"Que haxa xente doutros países e outros continentes non deixa de enriquecer a cultura do noso alumnado", dice Mario Outeiro, que en el lado malo de la balanza destaca que "sempre fan falta máis recursos, sobre todo humanos". "Parte das persoas que viñeron de fóra veñen de Sudamérica e a barreira idiomática é pequena, pero de cara a aquelas persoas que veñen con contextos lingüísitcos distintos bótase en falta máis apoio en audición e linguaxe", concluye.

Alumnos del IES Pedregal de Irimia. EP

En la Escola Infantil, de seis alumnos extranjeros, dos, de Honduras y Venezuela, son incorporaciones de este año.

Desde el Concello, destacan que el hecho de que Meira fije población prueba que es una localidad "con servizos que ofrecer" y detallan que gran parte de estas familias se dedican a sectores concretos, en el caso de los hombres, a la madera y las granjas, donde se necesita mano de obra, y en el de las mujeres, fundamentalmente a los cuidados. "Temos a disposición de todos ao persoal de servizos sociais ou a orientadora laboral para apoiar", dice Agustín Méndez, que destaca que también se hacen cursos de alfabetización todos los meses del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

IES Pedregal de Irimia: Un día para la diversidad cultural

El IES Pedregal de Irimia celebró el Día de la Interculturalidad con una jornada en la casa de la cultura en la que hubo exposiciones para conocer mejor la cultura de China, Brasil, Italia, Senegal y Marruecos. Hablaron de sus monumentos, sus tradiciones, interpretaron sus bailes tradicionales e incluso se hizo una degustación de productos típicos de cada país.

"Cada clase centró su trabajo en el país de uno de sus compañeros y como en el instituto cada vez está llegando más gente de fuera nos pareció interesante", explicaba la orientadora, Bea Blanco, que hizo hincapié en que "con la diversidad nos enriquecemos todos. Nosotros aprendemos de otros países y esos alumnos que llegan del extranjero sienten que pertenecen y que son reconocidos y es lo bonito del proyecto".