Meira acolle unha xornada cultural polos 122 anos do poeta Avelino Díaz

A asociación cultural Avelino Díaz conmemorará o vindeiro sábado, día 16, os 122 anos do nacemento do coñecido como Poeta de Meira cunha xornada cultural que incluirá proxeccións, conferencias e actuacións musicais.

O centro sociocultural meirego acollerá, a partir das 16.30 horas, este seminario a través do que a entidade promotora continúa a promover o coñecemento da figura e da obra do escritor co obxectivo de que se lle dedique o Día das Letras Galegas. E precisamente ao redor desta premisa partirá a primeira proposta da xornada, na que os asistentes poderán ver os documentais 14 razóns para un Día das Letras e unha lembranza dos actos do 121 aniversario.

A primeira das conferencias da tarde, presentada polo investigador mirandés Antonio Vidueiro, correrá a cargo do profesor e activista cultural e lingüístico Bernadro Penabade Rei, cuxo relatorio levará por título A obra de Avelino, semente para o mañá.

A segunda charla, fixada para as 18.30 horas, abordará os aspectos da fala do poeta, que analizará o académico da Real Academia Galega Antón Santamarina. Da súa introdución responsabilizarase a investigadora e música meirega Noemi Basanta.

Antes desta segunda e última disertación, haberá un recital poético no que a mariscadora Teresa Ramiro e o mestre Antom Laia lerán composicións propias e do protagonista do acto.

A música terá unha presenza constante na xornada, con varias intervencións do cuarteto de saxofóns da Banda de Música de Meira, que interpretará Miniatura de Pedro Iturralde e Sud-américa de Lino Florenzo. O veciño de Fonmiñá Xosé Veiga Cami encargarse de conducir un acto que se clausurará cunha merenda.

Os concellos de Meira e de Riotorto e a Deputación de Lugo colaboran coa asociación cultural Avelino Díaz na organización desta actividade conmemorativa, de acceso libre para quen desexe asistir.