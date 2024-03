Media salvación en juego para el Vilalbés

El estadio municipal de A Magdalena acoge mañana, a las 16.45 horas, el trascendental partido entre el Rácing Vilalbés y el Real Valladolid Promesas, para el que la directiva del club rojiverde hace un llamamiento a la afición local para apoyar al equipo y empujarlo a una victoria contra un rival directo que le permitiría salir de los puestos de descenso.

El Vilalbés y el filial del Valladolid llegan a este encuentro separados por solo dos puntos. El primero es decimocuarto con 31 y el segundo, duodécimo con 33, marcando la salvación actualmente. Por ello, los tres puntos que están en juego son "claves", tal y como los define Simón Lamas.

Tras la derrota en la última jornada por 2-1 ante otro rival directo, el Gimnástica Torrelavega, el técnico rojiverde admite que vienen "dun partido moi complicado, polo que significaba" pero que quieren reponerse. "Estamos en débeda con nós mesmos, para ser capaces de sacar adiante o seguinte partido e dar un paso adiante na salvación. Sabemos que é un partido importante, trascendental, e temos claro ao que nos imos enfrontar. Os xogadores están adestrando ben e con moitas ganas e ilusión polo partido", explica.

Simón también se muestra convencido de que mañana será "un día grande na Magdalena, un día importante, que vai ser recordado se somos capaces, como equipo, de sacar o partido adiante" y apela a la "responsabilidade" de la plantilla para regresar a la senda del triunfo tras el último tropiezo.

"Temos que enmendar o resultado do outro día dando a nosa mellor versión e tratando de conseguir tres puntos moi importantes e dedicarllos á afección. O que me gustaría como adestrador é xerar ese ambiente que vivimos o ano pasado no play off no tramo final da tempada, contaxiar á xente, que nos axude e entre todos disfrutar dun éxito tremendo, que sería a permanencia", añade uniéndose al llamamiento realizado por el propio club —que además lanza la promoción de que cada socio podrá llevar dos acompañantes que accederán gratis—.

El rival

Simón destaca del Valladolid Promesas que "como todo filial, ten moito talento individual, con calidade, sobre todo a nivel ofensivo", pero cree que pueden "facerlle sufrir" a nivel defensivo si son capaces de "ser nós mesmos, ser un equipo vertical, ter personalidade con balón e desaxustalos".

Por ello, considera que el Vilalbés debe llevar el partido a su terreno, "tratar de presionar ao rival, xogar no seu campo, incomodalo na circulación de balón e ser capaces de acertar nas ocasións de gol que imos xerar".

Convocatoria

El técnico vilalbés no puede contar para mañana con los lesionados Javi Rey e Ibra ni con los sancionados Quico y Nathaniel, mientras que Rares es duda.

Rácing Vilalbés: Santomé, Torrado, López, Vérez, Fito, Buyo, Javi Varela, Uzal, Jose Varela, Pablo Rey y Álex Pérez.