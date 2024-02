Mecos de Entroido: singulares invitados á festa de Don Carnal

O meco di: "Alongouse a fin de semana,/luns viste como saído da cama./Pixama, zapatillas, camisón ou bata,/Sae co que prefiras, a pasear pola praza". E así, máis dun tomou este luns o café en Meira en pantuflas, seguiu a clase de matemáticas en bata ou foi comprar froita en pixama. O martes tocaba cambiar de choio: "Se hai algún oficio que sempre che gustou,/o martes é o teu día, bótalle imaxinación,/pero que sexa distinto ao da túa remuneración". E este mércores había que sacar o traxe da voda da prima Carmiña: "O mércores viste de gala,/como se dunha festa se tratara". E así, ata o domingo, porque os mandados do meco hai que seguilos. Ou non?

Cumprindo os mandados do meco. EP

En Meira, dende logo, fano. Concello e asociacións uniron forzas para festexar o Entroido cunha tradición que, aínda que non sexa propia, ten adeptos e gusta. A consigna era sinxela, encher as rúas de mecos e facerlle caso. Se para o segundo haberá que ir vendo como se dá o día a día —o comezo promete— o primeiro xa foi un éxito, con ao redor dunha trintena de bonecos espallados pola vila atraendo miradas sorprendidas, expectactes ou sorrintes.

Avelino Díaz marchando, un barrendeiro esgotado, un pequeno descanso no paseo co canciño... reivindicacións, humor e creatividade conxúganse nunha iniciativa na que tamén están implicados os centros educativos e que non sería posible sen a colaboración de moita xente, algunha que xa os viña facendo en anos anteriores.

Meco no Paseo Central. C.PÉREZ

"Hai tres ou catro anos que fago algún e agora decidiuse impulsar os mecos e facelo xeral na reunión de asociacións, igual que outras actividades en conxunto", detalla Teresa Rielo, presidenta da confraría Nosa Señora do Pedregal e responsable, por exemplo, de darlle forma á solitaria noiva da Praza do Concello.

"Chamas a atención e é un reclamo para a pobo", engade sobre unha proposta na que tamén está moi implicada Pilar Jartín, quen descubría os mecos hai anos, ao traballar o seu home en Monforte. "Aquí non é tradición, pero está ben, é unha boa iniciativa", asegura a responsable de ataviar algunha que outra árbore e que sempre procura engadir un toque persoal, coma algún elemento de gancho feito por ela mesma.

Preparación dun meco. C.PÉREZ

"Estas cousas encántanme", afirma sobre un costume que confía en que chegase para quedar, polo dinamismo e a alegría que leva ás rúas.

Algo que saben ben na parroquia guitiricense de Roca, onde había un tempo no que os veciños se retaban entre eles día si e día tamén, chegando a pasar noites sen durmir a ver quen facía a falcatruada máis grande. E se había que meter o meco na habitación dunha parella mentres durmía, facíase, aínda que o prezo fose arrolar polas escaleiras.

Mecos nunha rúa meirega. C.PÉREZ

Lembrando esta historia do Blanco de Roca comeza o documental Os mecos de Roca. A tradición do Antroido nunha aldea de Guitiriz, dirixido por Xosé Arias e gravado por Pepe Saavedra e xurdido da casualidade. "Fixemos uns vídeos para promocionar o Festival de Cine de Roca e O Blanco falou dos mecos con moito coñecemento; non o usamos, pero sabiamos que tiñamos que facer algo", lembra Arias.

Houbo dificultades, porque aquela gravación perdeuse, pero como querían deixar testemuño —algúns dos protagonistas da cinta, de 2015, xa morreron—, volveron gravar. "Queriamos dar conta da tradición e ver que se vai adaptando e cambiando, porque antes subíanos aos altos, por exemplo, e agora xa non, e tamén ter presente ese xeito de vivir o Entroido, porque está ben saber que houbo e como o vivían os nosos avós e gardar a memoria", resume Arias sobre unha tradición que foi a menos, aínda que de cando en vez seguen a aparecer mecos por Roca.

Meco na Praza do Concello. C.PÉREZ

E para mantela viva, a asociación cultural Xermolos, tal e como fixo na pandemia para festexar o Entroido, anima á veciñanza á deseñar o seu meco, que pode ser de xeito anónimo, colocalo, fotografalo e subir a imaxe ás redes sociais co hashtag #mecoxermolos24. O mellor designarase no desfile de Entroido de Guitiriz o martes e será indultado. O resto serán sentenciados, como tantos outros nestes días de variados festexos ao redor de Don Carnal.