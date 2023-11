Máxima excelencia muscular

El gran trabajo y tesón para afrontar una preparación muy dura, tanto física como psicológicamente, finalmente tuvo una recompensa tan inesperada como feliz para la vilalbesa Julia Cabarcos, que acaba de colgarse la medalla de bronce en el campeonato del mundo de culturismo, siendo esta su primera competición planetaria.

"Estoy muy orgullosa, muy contenta. Es un súper logro, algo increíble", valora la deportista chairega una vez que han pasado varios días desde su participación en la competición que se celebró en el municipio barcelonés de Santa Susana y en la que se midió a otras 25 mujeres en la categoría Woman Physic. Cabarcos participó tanto en sénior como en máster (más de 35 años), logrando subirse al podio en esta última.

Pero el camino para llegar hasta aquí fue duro y, sobre todo, largo. En 2019, Julia se proclamó campeona de España y del Arnold Classic de Europa, por lo que fue a la preselección para el Mundial. "No me llevaron porque dijeron que estaba demasiado musculada para la categoría", recuerda. Fue entonces cuando decidió hacer un parón en la competición, que se alargó hasta este año, en el que volvió con fuerzas y motivación renovadas.

Así, arrancó enero y Julia ya no paró. Acudió con la selección al campeonato de Europa, donde fue tercera, y logró un meritorio segundo puesto en el Arnold europeo. "Mi idea este año era solo competir en el Europeo, pero allí me dijeron lo mismo, que estaba demasiado fuerte, y me quedó esa espinita, así que quise ir a competir con las mejores del mundo", explica.

Y en octubre, en la preselección, llegó la gran noticia. "Tuve la gran suerte de que me llevaran al Mundial. Allí quedé por delante de mujeres que me ganaron en el Europeo, pero ya solo porque te seleccionen yo estaba feliz. Es muy bonito estar con el chándal de España, tener reuniones de equipo... Es una semana entera en la que te sientes súper profesional", reconoce la vilalbesa.

Añade que a Santa Susana fue "sin ninguna expectativa" y admite que a veces su "inseguridad" le juega malas pasadas. "Da igual el cuerpo que lleve, al competir siempre temo a todo el mundo, porque en el escenario hay que venderse y como te vendas te cuesta un campeonato. Iba pensando que si pasaba el primer corte, de las 15 mejores, ya estaba bien. Pero fui escalando puestos y estaba felicísima", afirma.

Preparación. Estar tres años sin competir no significa no estar entrenando, algo que Julia asegura hacer "a fuego siempre". "Estuve tres años manteniéndome en forma muy bien, haciendo bien las comidas, los entrenamientos, buscando mejorar en tamaño y calidad", explica sobre una disciplina que "es algo de 24/7". De hecho, entrena seis días a la semana, hace hora y media como máximo de pesas al día y, a veces, hasta tres de cardio diarias.

"Anímicamente fue un año complicado, no tanto a nivel físico, porque sabes desde el principio que estarás cansada y con sueño, sino psíquico, porque además de entrenar, hay trabajo, familia, casa... y estás 300 días con una alimentación a base de verduras, pescado blanco, arroz, claras de huevo y pollo, única y exclusivamente", comenta Julia.

Por ello, ahora pretende descansar "dos o tres años" para que "el cuerpo y la cabeza se recuperen del estrés de la preparación" para después volver a la carga. Y esta vez, directamente a por el Mundial.