A maxia dos Reis Magos séntese na Terra Chá

A árbore de Nadal, un obxecto que cobra unha importancia maiúscula cando se aproxima a tempada de recibir os agasallos dos Reis Magos. Con adornos e luces de todas as cores e formas. A isto engádeselle comida e bebida para as súas maxestades de Oriente e para os seus camelos na véspera do gran día, para facerlles máis ameno o seu longo traxecto por todas as casas, chairegas e do mundo enteiro.

Porén, na Terra Chá e nos seus arredores teñen a tradición, en varios concellos, de deixar dobre ración de ilusión, regalando en dúas ocasións, unha nas casas e outra nas cabalgatas. E en Ribeira de Piquín, ao non contar con ela, deixan os regalos no Concello.

Este ano, como nos últimos sete, dende que os reis atoparon a entrada do consistorio, o alcalde ribeirego, Roberto Fernández, converteuse en axudante real, tendo a vital tarefa de entregarlle aos nenos da localidade os paquetes que chegan, todos con cadanseu nome e apelidos.

"Lévoo facendo dende que entrei hai sete anos e é algo que me gusta moito e que me enche, ademais de que aquí non hai cabalgata, xa que van a Meira, e así senten os Reis Magos tamén en Ribeira de Piquín", explica Roberto Fernández, á vez que di que "os nenos son o máis valioso que ten o concello e é o noso deber coidalos e facer cousas para eles".

Roberto Fernández entregando agasallos. D.CENDÁN

E non por ser xa tradición deixa de ser unha sorpresa para os máis pequenos da localidade, xa que as facianas dos 17 nenos mostraban ilusión e gratitude a partes iguais, encantados cos agasallos que recibían na porta das súas casas da man do mandatario local.

O reparto comezou pola mañá cedo, na furgoneta municipal, cuxo maleteiro ía cheo de ilusión, que minutos máis tarde comezaba a ser repartida polo axudante ribeirego dos Reis Magos.

"É un patinete!", celebraba Álex, quen, xunto con sua irmá, non querían abrir os envoltorios, transparentes, porque lles daba "moita pena, están moi bonitos". Ion, pola súa parte, non dubidou en rachar o paquete con todas as súas forzas e en exclamar: "¡Qué bien me lo voy a pasar!".

Hóuboos máis rezagados, como Iria, que cando seus irmáns Pablo e Dani xa desfrutaban cos seus regalos aínda se estaba espreguizando e asimilando que tamén había un para ela.

Os agasallos encheron de felicidade a cara de todos os nenos do concello de Ribeira de Piquín

E non foron os pequenos os únicos ilusionados. "Ver as súas caras de felicidade non ten prezo", apuntaba o alcalde, cun sorriso de orella a orella e con tantas ansias por repartir agasallos como o tiñan os destinatarios por abrilos.

Aos nenos do concello ribeirego chegáronlles así xoguetes educativos pero á vez lúdicos como patinetes, cos que facer exercicio, ou mesas de debuxar, coas que desatar a súa creatividade.

O caso de Noa, a última nena nada en Ribeira de Piquín, foi distinto. A pequena, que naceu o 20 de decembro do ano pasado, non pasou desapercibida para os Reis Magos e recibiu un conxunto de xoguetes e utensilios para bebé.

A pequena Noa tivo o seu primeiro agasallo ribeirego de Reis con tan só 17 días

"Un nacemento é o mellor que lle pode pasar a un concello como o noso, foi unha nova marabillosa que nos encheu a todos de felicidade. Estamos encantados coa chegada de Noa", explica Roberto Fernández, cheo de ledicia.

Tamén o día de reis, a asociación Aquilino Iglesia Alvariño repartiu o seu tradicional detalle aos socios máis maiores, sendo, nesta ocasión, un acivro que lles agradou moito a todos.

Noutros concellos tamén houbo sorpresas para os máis pequenos da casa. Nestes casos as súas maxestades de Oriente aproveitan a presenza dos nenos na cabalgata para abrir boca antes da noite máxica onde visitan as casas.

Entrega de regalos na cabalgata de Begonte. C.PÉREZ

En Begonte, os reis mandáronlles cartas persoais aos nenos do concello de menos de doce anos para que souberan que tiñan unha sorpresa na recepción real, que consistiu, segundo a idade, en mantas ximnasio, xogos de area máxica, pianos, xogos de maxia, cometas e sets de tenis de mesa, para fomentar o deporte e a arte e seguir aprendendo.

En Abadín o procedemento foi o mesmo, cunha invitación que lle tiveron que entregar aos paxes reais para ter o seu obsequio, divididos tamén por idades.

Entrega de agasallos en Abadín. D.CENDÁN

Os máis novos tiveron xoguetes como pianos ou quebracabezas, e os máis grandes obxectos tecnolóxicos como drons, todos orientados tamén á aprendizaxe.

En Meira o proceso foi distinto, xa que os reis non mandaron cartas aos domicilios e todos os nenos asistentes á cabalgata foron coas mans cheas para a súa casa. Concretamente, unha mochila con estampado de cariñas de WhatsApp foi a gran protagonista.

Reparto de presentes na cabalgata de Meira. TEÓFILO LÓPEZ

Todos os agasallos destas localidades corren a cargo dos respectivos concellos, que se encargan de todo o proceso. En Pol pasa algo distinto, xa que é a asociación de mulleres rurais Olvido de Pol a encargada da organización, en colaboración co goberno local.

Este ano optaron por xoguetes e obxectos máis lúdicos, cando outros anos era material escolar e complementos, como gorros e guantes, entre outros.

Tractores e palas, bonecas ou xoguetes adaptados para os máis pequenos foron os encargados de encher de ilusión a cara dos nenos do municipio, que marcharon, como no resto de concellos, encantados para a casa.

Os Reis dando agasallos en Pol. EP

Solidariedade: nin un só neno sen o seu agasallo para gozar do Nadal

A Terra Chá e os seus arredores están, como se demostrou en moitas ocasións, cargados de boa fe e de solidariedade, algo que non faltou, nin moito menos, no Nadal, entre outras cousas, á hora de facer que ningún neno quedase sen regalo. Foi por isto que se xuntaron agasallos para as persoas con poucos recursos dende varios entes que arrimaron o ombro para encher de ilusión todas as casas.

Meira

Cáritas Parroquial fixo que os nenos meiregos non se quedaran sen xogar por Reis gracias a súa habitual recollida de xoguetes, doados por familias do concello e revisados por un grupo de rapaces e catequistas para comprobar o seu funcionamento óptimo. Este ano foron aproximadamente 20 os obxectos que chegaron ás casas con menos recursos. Entre eles había quebracabezas, bonecas, peluches e incluso bicicletas pequenas e patinetes.

Cruz Vermella

Os seus dereitos en xogo é a iniciativa anual de Cruz Vermella para non deixar a ningún neno sen regalo para desfrutar do Nadal. Para recadar fondos para a súa adquisición organizáronse unha andaina ou un mercadillo. Destes xoguetes benefícianse un cento de nenos de Vilalba, Abadín, Xermade, Cospeito e Castro de Rei, e tamén os irmáns maiores, que reciben roupa deportiva ou libros. Estes últimos son doados, debido ao seu elevado custo, e poden entregarse durante todo o ano en Cruz Vermella.