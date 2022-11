Maurizio Polsinelli recorda a Díaz Castro no Premio Torre de Caldaloba

O Certame de Poesía Torre de Caldaloba celebrou este sábado o acto central da súa quinta edición coa entrega de premios aos vencedores deste ano, o italiano Maurizio Polsinelli, que se fixo co primeiro galardón -dotado con 1.500 euros e a publicación da obra- e Mercedes Rodríguez Bolaños, que acadou un accésit.

"Nestes cinco anos pasaron polo ditame dos distintos xurados máis de 200 obras chegadas dende todos os recunchos de Galicia, todas sempre, segundo os xurado, dunha extraordinaria calidade. O primeiro gañador foi un veciño, Xesús Rábade Paredes, ao que se uniron outros nomes ilustres da nosa literatura que engradecen este certame, que este ano se internacionalizou", explicou onte o alcalde de Cospeito, Armando Castosa, no acto celebrado no local social de Pino.

Polsinelli recoñeceu que foi unha "alegría inmensa" recibir a noticia de que gañara un certame no que era a primeira vez que participaba. E facíao por unha especie de débeda coa Terra Chá.

"A miña relación co galego naceu hai anos cando descubrín a Díaz Castro. A súa obra deixoume unha pegada importante. Cospeito está preto de Guitiriz e pensei en participar; era como un agradecemento", explicou o autor do poemario Cartografía dos tránsitos, que verá a luz o vindeiro ano.

No acto tamén interviron Inés Lozano, presidenta da Asociación Cultural e Recreativa de San Martiño de Pino, e Martiño Maseda, de Culturalia GZ, entidades promotoras do certame xunto ao Concello. "Desde os despachos fálase moi ben de dinamizar o rural, pero este dinamízase in situ, facendo este tipo de cousas", dixo Maseda, facendo tamén alusión á inauguración previa da nova biblioteca rural da parroquia, ubicada no local social.

"Facemos real un soño que aspira a ter a participación dos veciños para fomentar o desenvolvemento rural e cultural da nosa parroquia", dixo Inés Lozano, sobre unha biblioteca á que aportaron fondos dende o CPI Virxe do Monte -máis de 60 caixas- e Xesús Rábade Paredes. A mancomunidade de montes A Corva fíxose cargo do mobiliario e o equipamento.