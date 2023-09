Un matrimonio con 50 años de fermento

Unas fiestas en Gontán en septiembre de 1972 lo cambiaron todo. Aquel día 8, Germán Rozas, de Castelo (Outeiro de Rei), y Justina Portela, de A Graña (Abadín), oficializaron su noviazgo y solo cuatro meses después ya se daban el Sí, quiero en la iglesia de la parroquia natal de ella.

"Eu tiña un irmán de panadeiro en Abadín e funlle axudar a traballar cando vin da mili, no ano 72, e foi cando coñecín esta calamidad", cuenta Germán con una sonrisa de inmenso cariño y un toque de picardía. "E botoume o ollo e xa non me soltou", insiste, aunque en la versión de Justina fue él quien ya no le perdió la pista.

Se ve que ambos pusieron de su parte, pues menos de un año después de aquel primer encuentro ya estaban casados. Y lo que el pan unió, con el pan continuó. El 1 de septiembre de 1973 se ponían al frente de una panadería alquilada en Feira do Monte. Germán contaba con la experiencia adquirida trabajando con su hermano y Justina había cocido en su casa.

"Empezamos con 300 pesetas, daquela pasábanse moitos traballos", recuerdan sobre una primera etapa que duró más de cinco años. Pero les subían alquiler y decidieron, con mucho esfuerzo, dar un paso más. Habían comprado una finca y en ella construyeron su casa y su negocio. Corría el 25 de agosto de 1979 y se sentaban así las bases de la popular panadería Rozas de Feira do Monte.

En ella, Justina trabajó más de 30 años, y Germán, más de 40. Ella cociendo y despachando, él también en el horno, y haciendo el reparto. "Faciamos todo á man, daquela non había maquinaria", recuerdan sobre un negocio que vendía pan, empanadas, tarta de almendras o brazos de gitano. "E moitos roscóns", añade Justina.

"Sempre tivemos moi boa clientela, por todas as parroquias de Cospeito, por Rábade... veciños moi amables, nunca tivemos ningún problema con ninguén nin un accidente, tivemos unha sorte moi grande", valora la pareja que, de la mano de su única hija, Mónica, y su yerno, Carlos, ha visto evolucionar su negocio hasta ser una pastelería y pizzería de referencia, sin perder la esencia de la panadería.

Esto domingo, junto a Mónica y Carlos, su nieta Carla y el resto de la familia, Germán y Justina conmemoran sus 50 años de unión con una misa en la iglesia de Feira do Monte y una comida en el restaurante Montero. Por el medio siglo compartido y por todo lo que aún les queda por vivir juntos.