José Antonio Paz Agras: "A matemática é importante para desenvolver o espírito crítico"

Non necesita dicir que desfruta co que fai. Iso vese. Fala despacio, detrás das súas gafas, elixindo as mellores palabras posibles dentro dunha cabeza chea de números, teoremas e figuras. O matemático xermadés José Antonio Paz Agras, que leva máis de dúas décadas dando clases particulares en Vilalba, vén de publicar un novo libro, Matemáticas sen dogmas, logo de dúas obras autopublicadas antes que, di, "funcionaron bastante ben".

En Ideas matemáticas e Matemátic@s falaba dalgunhas das achegas máis destacadas das últimas décadas a esta ciencia, pero acompañadas de moitas curiosidades. Que aborda nesta nova obra?

Este novo libro fai referencia ao feito de que a ciencia se guía pola razón, non por dogmas. É un libro de divulgación, intuitivo para divulgar mellor, pero non por iso con menos rigor. E neste caso céntrase nos espazos topolóxicos. É unha parte da matemática que me gusta moito.

Para os que non sexan expertos en matemáticas. Que son os espazos topolóxicos?

Un conxunto xunto cunha familia de subconxuntos que verifican tres propiedades: o total e o baleiro son abertos, a unión arbitraria de abertos é aberta e a intersección dous a dous tamén é aberta.

Un exemplo?

O exemplo máis intuitivo é a recta xunto cos seus abertos usuais: os intervalos, as unións de intervalos e as interseccións finitas. Pero no libro trato tamén sobre un caso particular de espazos topolóxicos: as superficies, como o plano, a esfera, a cinta de Moebius, que é a superficie non orientable máis sinxela, ou a botella de Klein, para a que serían necesarias catro dimensións, cando o cerebro humano está acostumado a tres. Ademais hai unha introdución a un dos resultados máis espectaculares da matemática, o teorema da clasificación de superficies topolóxicas.

Tamén hai notas históricas e curiosidades como nos libros anteriores?

Hai notas históricas e biográficas e ao final do libro inclúese unha historia de superación sobre un matemático que despois de sufrir un terrible accidente fixo importantes investigacións. É a historia de Solomon Lefschetz. Era enxeñeiro de orixe xudía e tras perder as dúas mans na empresa na que traballaba centrouse nas matemáticas. Estivo de profesor en Princeton e falaba castelán, e grazas ao seu traballo e a súa colaboración coa Universidade Nacional Autónoma de México desenvolveuse moito a topoloxía alí.

Leva máis de dúas décadas impartindo clases de matemáticas na súa propia pasantía en Vilalba. Sempre tivo claro ese camiño? E cantos alumnos pasaron?

Si, xa na carreira tiven claro que me quería dedicar ás clases particulares. Teño grupos reducidos de catro persoas e tres quendas cada día, pero non levo a conta de cantos pasaron.

E que é o máis importante para ensinar matemáticas?

Moito traballo e un chisco de talento, creo.

E os alumnos? Houbo unha evolución, cambiaron como tamén cambiaron as tecnoloxías ao seu redor?

Sempre digo que segue habendo bos e malos alumnos. Dende un punto de vista pedagóxico, creo que son mellores os libros de agora, máis intuitivos, máis prácticos. E as tecnoloxías axudan. As calculadoras son útiles, moito, sempre que non se abuse delas. É importante que manexen os algoritmos para facer contas antes, pero pasada esa etapa despois aforran moito tempo as calculadoras.

Din que os números están en todas partes. Cal é o poder das matemáticas?

A matemática vertebra a ciencia e é importante para desenvolver o pensamento lóxico e o espírito crítico.

Despois deste libro, haberá máis?

En principio non hai idea de máis, non.