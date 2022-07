Más que un equipo campeón

Su conquista los convirtió en ídolos de varias generaciones, y su historia, ahora hecha documental, los catapultará como leyendas. 87, cuando fuimos los mejores es el debut audiovisual del pontés Javier Barcón Vázquez, un proyecto con el que pretende devolver al presente y perpetuar en el futuro un hito histórico del baloncesto local vinculado al extinguido colegio Nebrija-Pardo Bazán.

La pieza repasa, a través de cuatro bloques, los comienzos de la disciplina en el centro -que se inició curiosamente con un equipo femenino-, hasta llegar a ver cómo un grupo de chavales de entre 14 y 15 años apasionados por el mundo de la canasta -capitaneados por el entrenador Carlos Vázquez, con Juan Pico como ayudante y Emilio Agra como coordinador deportivo- consiguió a mediados de los años 80 conquistar un campeonato autonómico tras situarse como el mejor a nivel provincial. Un triunfo que llevó al colegio pontés a traspasar fronteras y a desplazarse con este exitoso equipo a Valladolid, donde se midieron a los mejores de toda España.

"Era una historia que tenía en la cabeza, porque lo viví, conozco a los protagonistas y me parecía interesante contarla y que otros la pudiesen descubrir", explica Javier Barcón, tres años más joven que los integrantes de aquella plantilla histórica con la que tuvo la ocasión de compartir algún que otro entreno y de "llevarles las toallas", recuerda.

"Eran nuestros ídolos, todo el mundo los reconocía e intentaba imitarlos, seguir sus pasos en el baloncesto. Es un poco la nostalgia de aquellos años, de lo que fue el colegio Pardo Bazán antes de los problemas y de que cerrase", resume el director, cuya idea inicial era escribir esta historia para la revista de Estudos Históricos Locais de Hume, asociación con la que colabora.

Rodaje del documental, en el colegio Pardo Bazán. CARMEN GUERREIRO

"Creía que sería una buena opción, pero justo en el confinamiento vi el documental 'El último baile', sobre Michael Jordan, y me cambió todo. Pensé: ¿Por qué en vez de contarlo yo, no lo cuentan ellos?", explica Javier, que no tenía conocimientos previos en el tema audiovisual, pero eso no lo echó para atrás.

"No tenía ni idea, así que para hacer algo bueno, me rodeé de los mejores", dice con una sonrisa, reconociendo que logró formar "un equipo de gente que se volcó por completo" con un proyecto que no estuvo exento de dificultades, como las que sufrió durante los últimos años el único centro privado de As Pontes sobre el que pivota el documental, y que cerró sus puertas para siempre en 2009 después de la caída de la matrícula y muchos problemas económicos.

En este escenario, hoy reconvertido en un inmueble en estado de completo abandono y foco de actos vandálicos y varios incendios intencionados, es donde se grabó buena parte del documental. Pero hay más ubicaciones.

TRABAJO COMPLETO. "Fueron prácticamente dos años de trabajo, en plena pandemia, tuvimos muchas dificultades. Por las restricciones no nos podíamos desplazar a grabar a Vilanova, a Ponferrada... Y a eso se sumaba que cada uno tiene su trabajo y había que coordinarlo todo para poder hacerlo posible, fue realmente complicado", insiste el director del documental, una pieza que se reduce a 47 minutos muy intensos "de las 162 horas de entrevistas" que grabaron en total.

En él saldrán muchas caras conocidas vinculadas al baloncesto pontés -hay 17 testimonios entre protagonistas y alguna sorpresa que se desvelará en el estreno-, que empezó a ser una disciplina importante precisamente a raíz del éxito de aquel grupo de jóvenes que hicieron historia. "En aquel momento no había club en As Pontes, esto fue un poco el germen de todo", confirma Javier, expectante por ver las reacciones en el estreno.

Este se celebrará este sábado, día 9, en la Casa Dopeso. Habrá un pase con invitación a las 19.00 horas y otro, a las 21.00, abierto al público. En ambos estarán presentes muchos de los protagonistas de la historia.

"La gente se va a sorprender mucho, el final es muy emotivo", confirma su autor, quien agradece a todos aquellos que de una u otra forma han colaborado con este proyecto, que además no solo se quedará en su versión audiovisual.

La idea es que la Diputación Provincial de A Coruña colabore para poder editar también un libro que repase esta historia junto a diversos documentos e imágenes fijas que se han conseguido recopilar dentro de esta iniciativa, que busca que las nuevas generaciones sepan quiénes fueron Fran Dapena, Emilio Agra, José Luis, Puente Bonito, David Agra, Cartelle, David Rubio, Jorge Rivas, Toño Ferreiro, Josito o Manuel Ramos. Esos son los nombres propios de un histórico campeonato Gallego que situó a As Pontes y al colegio Pardo Bazán en el epicentro de la canasta.

Equipo

Casi pleno de ponteses

Javier Barcón Vázquez es el director de una pieza que cuenta con un equipo casi con pleno de ponteses.

Juventud y oficio

El periodista Román Varela se encargó de la edición del documental junto a Barcón. En la dirección de fotografía se sitúa Alberto Da Silva, mientras que la fotografía fija es obra de Carmen Guerreiro. Ramón Domínguez fue el operador de dron y Tania Bogo fue la encargada del diseño gráfico.

Banda sonora

El documental tiene banda sonora original de Universo 1963 y Jin Tony´s Son.