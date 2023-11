Más de mil personas reclaman para As Pontes un futuro con empleo

Más de mil personas salieron a la calle este jueves en As Pontes contra "o desmantelamento industrial" y para exigir "un futuro con emprego" Y lo hicieron en el marco de una huelga general de cuatro horas convocada por la CIG que alcanzó un apoyo "masivo" y que contó con el respaldo de todo el comercio y la hostelería de la localidad, que bajaron las verjas y cerraron sus puertas de 11.00 a 15.00 horas para unirse a la protesta. Hubo piquetes informativos desde la mañana temprano.

Entre las demandas de esta jornada de huelga se ponía el foco en tratar de recuperar el nudo de evacuación de 1.400 megavatios de la central, en garantizar la vinculación laboral de los trabajadores de las auxiliares al desmantelamiento de la central y a los proyectos industriales futuros sin que tengan que pasar por el paro, en conseguir un aval por parte del Miteco y Red Eléctrica de la capacidad de suministro eléctrico para los proyectos anunciados para la localidad, en el compromiso por parte de las administraciones públicas de dotar de suelo industrial al municipio, en la necesidad de desarrollar un plan industrial de choque al cierre de la térmica y en la paralización de los Ere presentados.

Negocios cerrados este jueves en As Pontes. C. ARIAS

"Hoxe fixemos folga pero mañá van continuar os problemas. É certo que conseguimos rematar co letargo no que estabamos, por iso imos seguir mobilizándonos, procurando non afectar innecesariamente ao comercio, ao cal agradecemos publicamente e aplaudimos a súa colaboración", valoró el responsable de la CIG local, Alberte Amado, tras finalizar la manifestación en un discurso en el que fue muy crítico con Endesa y con las administraciones.

"Para o futuro gustaríanos contar con máis actores. Este non é un problema só da CIG. As nosas propostas sempre van estar abertas a outras organizacións. Aquí o protagonismo ten que ser a situación socioeconómica das Pontes e a súa solución. Pero iso si, non imos quedar de espectadores vendo caer o pobo. Pode sumarse quen queira, pero o que xa non serve é seguir parados", defendió.

Antes de sus palabras, que pusieron el cierre al acto, intervinieron otros miembros de la CIG, como Fernando Blanco, que exigió una transición justa lejos de la "actual perda económica, perda de poboación e perda de emprego", y miembros de diferentes colectivos.

Daniel Pena, el presidente del comité de empresa de Einsa Print, agradeció el apoyo de la gente al "solidarizarse" con su lucha por el empleo tras el anuncio de la empresa de un Ere que afecta actualmente a 138 personas de la planta de As Pontes. "Non se pode dar o paradoxo de ser a primeira empresa instalada para mitigar o peche da mina e agora, case 25 anos despois, ser a primeira empresa que pecha ante o fin da central térmica", expresó.

También intervinieron Celso Barro, trabajador de una de las industrias auxiliares de la central térmica; Zeltia Gato, del ciclo combinado de Endesa, que hizo alusión a las dificultades que enfrentan los casi medio centenar de desplazados de la central y al impacto económico que eso supone también en la localidad; y la comerciante Raquel Fraga, que habló de un "colectivo pequeno" al que le afecta "todo o que lle pase á industria das Pontes". "Sempre procuramos ser solidarios coas mobilizacións sociais. As folgas a nós cústannos cartos e redución de vendas pero chegou o momento de que As Pontes dea unha resposta pública da súa situación real, e está sendo moi dura", expresó.

A la manifestación, que no fue secundada por la asociación de empresarios Seara -las empresas en los polígonos trabajaron con bastante normalidad pese a que algunos trabajadores se sumaron a la huelga- ni por la de comerciantes y hosteleros Cohempo, aunque su directiva estuvo presente, asistieron también jóvenes de los institutos y algunos niños. En los centros educativos hubo servicios mínimos.

Entre las caras más reconocidas, estuvieron presentes el secretario general del sindicato CIG, Paulo Carril, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que reclamó una transición energética justa en As Pontes y se mostró muy crítica con la "inconcebible falta de vontade política" de la Xunta y del Gobierno central para desarrollar alternativas para el municipio tras cuatro años del anuncio de Endesa de cerrar la térmica.

La huelga inicialmente iba a ser de 24 horas pero la CIG, ante la negativa de los otros sindicatos, UGT y CC.OO., a sumarse, redujo la protesta a cuatro horas. El BNG de As Pontes presentó una moción en un pleno extraordinario para recabar apoyos para la movilización y hacer un llamamiento a los vecinos a participar en ella. Salió aprobada con los votos a favor del BNG y el del PP y la abstención del PSOE.