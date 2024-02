Más de 700 escolares participan en una carrera en A Fraga

Un total de 715 escolares participaron este fin de semana en la carrera anual que organiza Xogade en A Fraga, en As Pontes.

A la prueba, a nivel provincial, asistieron alumnos de seis centros educativos de seis concellos: el Ceip Santa Maria, de As Pontes; A Solaina, de Narón; el Ceip Nicolás del Río, de Cedeira; el San Ramón, de Moeche; el Atios, de Valdoviño, y el Ceip Francisco López Estrada, de Mañón.

"Colaboró el Concello de As Pontes con el avituallamiento, el club Olympo de atletismo, con apoyo para el montaje del circuito, y la coordinadora de Anpas Abrente, con doce voluntarias para organizar, servir avituallamiento, atender a los corredores, recoger y limpiar", explican desde Abrente e indican que de As Pontes no participó ningún colegio más "por agendas".