Más de 3.000 personas participarán el 15 en la Xornada de Exaltación da Caza en Muimenta

La Federación Galega de Caza, en colaboración con Xuventudes pola Caza, el Tecor Terra Chá y el Concello de Cospeito, organiza en Muimenta el próximo domingo, día 15, la Xornada de Exaltación da Caza e o Mundo Rural, una cita con la que prevé reunir entre 3.000 y 4.000 personas en el recinto ferial Manuel Vila.

El programa arrancará a partir de las 10.30 horas y finalizará con una comida de hermandad, en la que ya están confirmadas 3.410 personas.

La jornada incluirá un simulador de tiro virtual y exhibiciones de diversas disciplinas deportivas de caza, con actividades de arco, de cetrería y de cans de parada, además de varias exposiciones con diferentes stands de empresas del sector relacionadas con la caza y con los productos del rural gallego.

Aparte, la jornada incluirá un acto central, que se focalizará en los discursos de las distintas autoridades que estarán presentes. Ya está confirmada la asistencia de la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez; la jefa territorial de Medio Rural en Lugo, Olga Iglesias; Xosé María Arias, de la Diputación de Lugo, y los alcaldes de Cospeito, Armando Castosa, y de Portomarín, Juan Serrano, a mayores de toda la directiva de la propia federación.

"Trátase dun acto co que pretendemos poñer en valor a caza e o rural galego, amosando a unión e a fortaleza do noso colectivo ante os ataques que vimos recibindo os cazadores nos últimos tempos", dice el presidente de la Federación Galega de Caza, Javier Nogueira, al tiempo que resalta que esta macrojornada que se celebrará en Muimenta también tiene como objetivo "trasladar á sociedade galega que a caza, ademais de deporte, é unha ferramenta fundamental para a dinamización do rural, cada día máis esquecido".

El plazo para inscribirse en la comida de confraternidad ya está cerrado, pero la gente interesada en participar en los diferentes actos puede acceder libremente al recinto ferial Manuel Vila de Muimenta.