Llegan aires de cambio en el gobierno municipal vilalbés cuando apenas han pasado cuatro meses de la celebración de las últimas elecciones locales. La dimisión de Elba Veleiro como alcaldesa de la capital chairega fue sorpresiva para el público en general —aunque muchos fabulaban con que era muy probable que no terminara el mandato, pero no que lo anunciara tan pronto—, pero no para sus compañeros de partido, que ya sabían de sus intenciones de jubilarse ejerciendo la medicina, como hizo los 43 años anteriores a coger el bastón de mando, y dejaron encaminado el relevo.

Para ello, pensaron en Marta Rouco, actual secretaria de organización de la agrupación socialista de Vilalba y segunda teniente de alcaldesa. Aunque esta cuestión fue ratificada por unanimidad por la comisión ejecutiva local, los mimbres ya estaban puestos cuando se confeccionó la candidatura para las municipales, en la que figuraba de número dos.

Por ello, será quien opte a ser investida alcaldesa por parte del PSOE, en un pleno extraordinario que se celebrará en unos días y en el que habrá una nueva votación entre candidatos de las distintas fuerzas políticas.

El pacto alcanzado para que Elba Veleiro revalidara su cargo al frente del Concello con Vilalba Aberta, que entró en el gobierno, y BNG, que solo apoyó la investidura, parece mantenerse a pesar de la salida de la ya exalcaldesa. O al menos en esa dirección se manifiestan actualmente todas las partes.

"A dimisión de Elba é unha decisión persoal. O pacto mantense nos mesmos términos e a alcaldía está en mans do PSOE. Tanto Vilalba Aberta como o BNG trasladáronnos que non habería ningún problema, que entendían que era unha decisión de Elba e non motivos políticos", aseguró Marta Rouco, que previsiblemente se convertirá de esta forma en la segunda mujer alcaldesa, y también socialista, de Vilalba dentro del periodo democrático.

Perfil de la nueva alcaldesa

Desde el partido consideran que Rouco es la opción ideal "pola súa capacidade de xestión, experiencia na administración local e coñecemento da realidade social vilalbesa". "Con esta decisión, o PSOE asegura a continuidade da acción política progresista no concello, sempre coa perspectiva de acadar as mellores condicións de vida para a maioría das persoas", concluyen.

Natural de Goiriz, es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la USC, con un máster en Administración Financiera y Tributaria de la misma universidad. Ocupó puestos de gestión y administración en distintas sucursales bancarias, trabajando durante ocho años en una mutua colaboradora con la Seguridad Social.

Actualmente es la gerente del Consorcio Provincial de Lugo para la prestación del servicio contra incendios y salvamento, un puesto que ocupa desde enero de 2018 y que previsiblemente dejará para asumir su nueva responsabilidad en la alcaldía de Vilalba.

