Marta Rouco: "A miña prioridade será sempre mellorar os servizos e infraestruturas públicas"

Unha vez pasado o día da investidura, tocou porse en marcha, como afronta estas primeiras xornadas?

Con moita normalidade, traballando dende o primeiro momento. Coñezo o funcionamento do Concello e os traballadores. Iso fai que todo sexa moito máis fluído.

Cales serán os seus primeiros pasos?

Quero solicitar entrevistas cos representantes das distintas administracións que teñen competencias en proxectos importantes para Vilalba a curto, medio e longo prazo. Quero establecer un diálogo e unha colaboración que favoreza á veciñanza e avanzar nestes proxectos. Abordarei tamén a reestruturación dalgúns departamentos e a súa disposición nos distintos servizos de atención aos veciños, así como outras cuestións relativas ao funcionamiento administrativo do propio concello.

Que proxecto lle gustaría poñer en marcha neste mandato?

Temos proxectos moi importantes en marcha, como continuar coa humanización do casco urbano aplicando o modelo urbanístico no que cremos, no que as persoas son a prioridade, ou as melloras no ciclo da auga con obras moi importantes na depuradora. Por suposto que teño en mente novos proxectos, pero xa haberá tempo de falar deles.

Que ámbitos quere priorizar?

Os concellos son as administracións máis cercanas aos veciños e dentro das nosas posibilidades debemos dar resposta aos seus problemas e necesidades. A miña prioridade será sempre mellorar os servizos e infraestruturas públicas, é dicir, a vida dos vilalbeses e vilalbesas.

Un dos retos máis inmediatos é a elaboración dos orzamentos, hai algo avanzado?

Estamos traballando xa para poder presentar un orzamento en tempo e forma para que entre en vigor o 1 de xaneiro.

Tamén está sobre a mesa o contrato de recollida do lixo.

Pois si, xustamente o teño literalmente sobre a mesa da alcaldía, e sobre ese tema estivemos falando onte mesmo. Sabedes que se vén de negociar unha suba salarial aos traballadores e é preciso adaptar os pregos da licitación a esa nova realidade. Esperemos poder sacalo canto antes.

Asumiu áreas importantes no mandato anterior, de que medida se sente máis orgullosa?

Podería citar varias, como a posta en funcionamento do comedor da Escola de Educación Infantil e o posterior incremento de prazas, o servizo de Madrugadores ou a mellora das condicións das traballadoras do SAF. As políticas de conciliación e a Axuda no Fogar seguirán sendo unha prioridade.

Teñen xa definido como será o novo reparto de áreas?

Si, teño xa pensado o reparto pero quero falalo cos meus compañeiros antes. O que vos podo anunciar é que non haberá grandes revolucións, porque o goberno estaba xa funcionando e trátase só de facer algún axuste.

Na investidura falou dun goberno plural e con fortaleza e fixo un chamamento ao entendemento. Como cre que será o mandato nese sentido?

O goberno está funcionando perfectamente e mostra delo foi a normalidade absoluta coa que vimos de vivir un cambio na alcaldía. Como dixen, tamén debemos facer da diferencia virtude e creo que os veciños nos demandan máis entendemento e menos crispación.

Precisamente, a relación con Vilalba Aberta non foi doada no anterior mandato, sobrevivirá o pacto estes catro anos?

Como dixen, o pacto de goberno está funcionando perfectamente e con toda normalidade. Estou convencida de que as cousas seguirán igual.

Volvendo a vista atrás, que análise fai do resultado electoral? A que atribúen a perda de apoio sufrida?

É obvio que o noso resultado electoral non foi o que esperabamos, perdemos tres concelleiros e 1.500 votos despois de facer un importante traballo en todos os eidos, cunhas cifras de investimento récord no noso Concello. A análise fixémola xa e agora toca aprender dos erros para non volver cometelos e recuperar a confianza perdida.

O BNG respaldou un goberno progresista en Vilalba, pero as relacións son difíciles en Muras e na Pastoriza, hai tensión a nivel comarcal e pode esta ter repercusión a nivel local?

En Vilalba, a relación co BNG é boa.

Que pasará co seu cargo no Consorcio de bombeiros?

Permítame que faga unha apreciación importante: eu non teño un cargo no Consorcio, senón un posto de traballo, ao que accedín a través dun proceso selectivo público conforme aos principios de igualdade, mérito e capacidade. E como tal teño a posibilidade de situarme en excedencia por de-sempeño dun cargo público.

Que legado lle gustaría deixar?

Gustaríame que cando alguén recorde o meu paso pola alcaldía pense en min como unha muller loitadora, que defendeu os intereses dos veciños e traballou duro cada día para mellorar a súa vida.

Como viviu o pleno?

Con moita emoción, como se viven os momentos importantes, e sobre todo cando te acompaña moita xente que queres.

Con que momento queda?

Cos posteriores ao pleno, rodeada da familia e dos amigos e compartindo con eles unha xornada moi especial.

Cando entrou en política, imaxinaba chegar a vivir algo así?

Sinceramente non, non é algo que me plantexase nunca e menos cando entrei en política.

E que a levou a entrar?

A min gústame a política, así que cando me propuxeron por primeira vez ir nunha lista das municipais penseino e decidín dar o paso para cambiar as cousas no meu pobo. Xa daquela apostaba polo diálogo, a transparencia e a participación dos veciños.

Que lle dixeron os veciños dende que se soubo que ía ser alcaldesa?

Pois a verdade é que me sinto moi agradecida por todas as felicitacións e mostras de apoio que estou recibindo.

Que aprendeu de Elba? Deulle algún consello nestes primeiros días?

Aprendín moitas cousas pero quedaría co agarimo e a cercanía coa que trata sempre a todas as persoas. Consello penso que non me deu ningún en concreto, pero si teño que agradecer o seu apoio antes, durante e despois da toma de posesión para o que necesite.