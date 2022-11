Marta Loureiro: "Decidí dar el salto porque era una buena oportunidad"

¿Por qué decidió dar el salto?

Me pareció una buena oportunidad. O Colador es un negocio que lleva casi 40 años funcionando, tiene una muy buena ubicación y muchas posibilidades. Para mí es una responsabilidad muy grande seguir con este negocio, estoy más nerviosa incluso que cuando abrí A Capilla. Allí estaba más limitada, pero fue una etapa muy bonita y cargada de emociones. Me ha costado despedirme, es como si fuera un niño que va creciendo y hay que dejarlo ir. Ahora toca adaptarse.

¿Cómo es el nuevo O Colador?

Voy a seguir con mi filosofía y espero que encaje con la clientela que tenía antes. Abriremos de 9.00 hasta cierre y trabajaremos el ocio nocturno el fin de semana. Hemos hecho una pequeña reforma en la cocina y mi idea es, con el tiempo, ofrecer más servicios. Queremos ir de menos a más.

Tiene previsto promover conciertos o actuaciones?

Me encantaría. El tema del espacio es una de las cosas que me limitaba en A Capilla, quería hacer cosas, pero no podía.

Habrá inauguración especial?

No, abriremos el viernes en horario normal, a las 9.00 horas. Se retrasó un poco la reapertura, más de lo previsto, así que como participamos en el concurso de tapas y todo el equipo es nuevo, no vamos a hacer nada especial.

¿Le han dado algún consejo los anteriores propietarios?

Me han apoyado mucho y me han deseado suerte, que es lo que necesito.