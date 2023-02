Marisa Barreiro: "Traballo cun grupo de persoas marabillosas"

Marisa Barreiro naceu na Coruña. Estudou unha licenciatura en Historia e foi profesora de primaria en lugares como Abadín ou Muimenta. Coñeceu á súa parella Alfonso e asentouse en Vilalba, onde traballou 22 anos na Escola de Educación Infantil. En 2020 xubilouse e vive feliz na capital chairega.

Que novidades trae o Iescha neste 2023?

A maior novidade é que este ano imos realizar un ciclo dedicado á figura da muller. Pretendemos organizar actos e charlas case todos os meses coa muller como protagonista.

Como xorde a idea?

Estamos continuamente pensando en actividades que recollan temas de actualidade. A muller é un tema que sempre está no foco.

Considera que a situación social da muller está mellorando?

Creo que queda moito camiño por percorrer. Un dos grandes problemas é a violencia exercida cara á muller, algo que ollamos día tras día. Non se pode baixar a garda. Ademais, hai moitos traballos que dar a coñecer.

Levan a cabo moitas actividades. Podería elixir a súa favorita?

É complicado. Poño todas no mesmo chanzo. Se teño que quedar cunha, quedo co Premio Agustín Fernández Paz de Narrativa Infantil e Xuvenil. Foi un grande escritor, traducido a moitos idiomas e que traballaba dende a igualdade. Paréceme importante que unha entidade pequena organice un acto desa relevancia.

Que é o mellor de ser a presidenta do Iescha?

O mellor é a cantidade de xente que coñeces. Gozas coa capacidade de xestión cando hai bos resultados e traballo cun grupo de once persoas marabillosas.

Pola contra, que é o peor?

O peor de todo é a incomprensión ou as críticas inxustas, que provocan frustración. Cando o camiño parece fácil e acaba sendo unha carreira de obstáculos, sobre todo, económicos.

Que faría con fondos ilimitados?

Intentaría levar aos centros educativos e de maiores algo que nos aproximase a valorar moito máis a nosa cultura. Intentaría cubrir un montón de baleiros.

Foi profesora. Bótao de menos?

Boto de menos as persoas coas que convivía ou os nenos e as nenas, sempre dan alegría. Fun tremendamente feliz, pero estou encantada coa decisión de xubilarme neste intre da miña vida.

Dise que é un 'oficio cómodo'.

Sendo honesta creo que non todo é como se ve. O profesorado ten un tempo libre que non hai noutros oficios, pero sempre hai algo que facer. Sempre tes que estar cun sorriso aínda que esteas nun drama persoal terrible.

Conseguiu estar sempre feliz?

Ás veces estás mellor e outras peor. En xeral, creo que a xente do profesorado é moi entregada e traballa máis do que a xente percibe.

Como é o seu día a día agora?

O reloxo non me presiona. Gústame viaxar, o traballo no Iescha, camiñar... Son unha gran lectora e tamén comparto moitos momentos cos meus amigos e amigas. Non son de café, pero si de infusións. Gozo dos meus marabillosos afillados, dos meus pais ou da miña parella, coa que comparto moitos gustos.

A Coruña ou Vilalba?

Teño máis vida en Vilalba que na Coruña. O que máis boto de menos é o mar, pero en Vilalba estou feliz e cómoda. Teño amigos e amigas dende hai moitos anos e vivo con quen decidín vivir.