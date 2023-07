Un comezo apaixoante coa creación dunha nova festa, a de Baílle, que se estrea por todo o alto este próximo domingo cunha xornada enteira na que haberá gastronomía e moita música, coroada pola actuación do grupo Beatriz.

Como xurdiu a idea de facer esta romaría, na que é a súa primeira edición?

No barrio hai dous anos que faciamos unha comida veciñal cos cartos da comunidade de montes para estar todos xuntos e facer algo de festa. E así foi como saíu a idea de facer unha festa. E con moi boa acollida, xa que a romaría ten un éxito co que ningún de nós contaba e a xente ten ganas.

Unha vez coa idea xa sobre a mesa, como xuntaron a xente e organizaron todo?

A comisión xa se elixiu na propia comida, tendo a peculiaridade de os que a formamos somos moi do grupo Beatriz, e xa lles dixemos que o iamos traer, aínda que moitos non nos cresen nun principio. E así, falamos con eles e xa os tiñamos apalabrados hai 14 meses, igual que á Taberna do Trasno, que nos fai a comida e nos pon o bar ambulante. Ademais, os colaboradores e a xente axudáronnos moito. Tamén teñen comida e cea.

Canta xente hai e cal vai ser o menú?

Sobre 250 persoas, que son os arredor de 40 veciños e os invitados que trae cada un. O menú é polbo e churrasco, e á cea máis churrasco, e empanada.

Quen poñerá a música?

Ademais do grupo Beatriz, está o dúo Venús, na vermú, na que haberá un cortador de xamón de balde, e na verbena, e Os Valuros á tarde.