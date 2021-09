ENCABEZA A comisión que impulsa o recoñecemento do Día das Letras Galegas para Xosé Crecente Vega. Mario Crecente, bisobriño do autor, leva a súa poesía no sangue, pero xoga máis cos espazos e cos números que coas letras.

Non puido ser esta vez, no 125 aniversario. Pero continúa a loita?

Desde a Comisión Crecente Vega, presidida por Regina Polín, Félix Villares e Felipe Arias, e da que eu son secretario, seguimos a traballar. Está en marcha un proxecto para musicar poemas de Xosé Crecente Vega co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, escomezando por unha canción composta polo grupo Eladio y los Seres Queridos, a partir do poema Cantar do Muíño, de Codeseira.

É o único do triunvirato latinista chairego (Iglesia Alvariño e Díaz Castro) que non o acadou. Hai unha débeda con el?

Si, e por iso traballamos a prol do seu recoñecemento. Cada vez hai máis camiño andado, non só polo labor da comisión nestes últimos anos, senón tamén por logros anteriores. Un gran fito foi a publicación de Folla Bricia en 2002, cun gran traballo de edición crítica e estudo de Ricardo Polín.

Crecente Vega publicou en vida un só libro, Codeseira. Que destacaría da súa poesía?

A poesía de Xosé Crecente reflicte á perfección ese espírito ecoloxista do mundo rural que nos rodea, ou mellor dito rodeaba.

Falece en 1948 e deixa un poemario practicamente escrito, que acaban de publicar, O mundo nun puño de remol. Que implica?

O libro é fantástico polos propios poemas, a introdución de Polín, o deseño de Pepe Barro e o coidado de edición de Espiral Maior, a quen agradecemos o seu apoio na figura de Miguel Anxo Fernán Vello. Como non, o noso agradecemento tamén para o alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, que se sumou desde o primeiro minuto. O libro presentouse o día do aniversario de Crecente Vega baixo o carballo de Luxís, un marco incomparable para comprender ese espírito ecoloxista.

Antes a comisión publicou un facsímil e un tríptico. Hai algunha iniciativa máis sobre a mesa?

Presentamos propostas a outras administracións que están en estudo, pero agora o obxectivo é lanzar o disco entre este ano e 2022. Na presentación do libro o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, comprometeuse a apoiar a idea. Queremos chegar a distintos públicos con distintos poemas e distintas músicas. Ademais de Eladio y los Seres Queridos, Tanxugueiras encargarase do poema Codeseira, MJ Pérez musicará Paspallar, Paspallariño e Mero, O carballo de Luxís.

É arquitecto, profesor na UDC e exsubdirector de Turismo. A literatura pode ser un recurso turístico?

Clarisimamente, só hai que pensar nas obras e nas súas derivadas cinematográficas como A Esmorga, levada ao cine por Ignacio Vilar en 2014; O lapis do carpinteiro, por Antón Reixa en 2003, ou a miniserie Los Pazos de Ulloa, nos anos 80 por Gonzalo Suárez.

Involucrado en moitos plans directores, redactará o do Pasatempo, un lugar máxico de Betanzos que estaba perdéndose. É un reto complicado ou hóuboos máis?

Todos teñen as súas complexidades e no Pasatempo chama a atención o feito de que o parque imaxinado, ou literario, vai moito máis aló do espazo físico que se conserva. Apenas 8.000 metros dos 50.000 que tivo na súa orixe e que tentaremos recuperar.

Foi o director do plan especial das Catedrais. É difícil atopar o equilibrio entre patrimonio e turismo?

As Catedrais, ou mellor Augas Santas, pode ser o lugar perfecto para estudar, avaliar e probar iso, o equilibrio. Como defendemos no libro O Turismo na Praia das Catedrais e faremos nun artigo a publicar en Estudios Mindonienses, a clave está en entender As Catedrais non só en relación con Ribadeo, senón co seu contorno, no que as outras catedrais (Foz e Mondoñedo) están claramente infravaloradas, e desde este entendemento propoñer un achegamento ao territorio máis tranquilo e sostible, pasando da visita urxente a un turismo repousado.

Coordinou a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. Conseguirase?

Tema tamén complexo porque non depende da Ribeira Sacra, senón da opinión que dela teñen terceiras persoas que representan aos organismos consultivos e que contan con peculiares formas de interpretación das normas que marcan a Unesco e o Centro do Patrimonio Mundial. A Ribeira Sacra é un territorio pleno de valores e singularidades que require ser vivido e percorrido, mais os técnicos que elaboraron estes informes non a visitaron. Isto, unido á dificultade que supuxo a implantación de reunións telemáticas polo covid, dificultou unha adecuada comprensión da candidatura. Con todo, é preciso lembrar que o Comité do Patrimonio Mundial é quen decide, e por agora non opinou. Volverase a presentar en canto sexa posible e, de seguro, acadará ese recoñecemento.

Cal sería un reto para a Terra Chá?

Teño moita pena polas Torres de Arneiro, para as que fixeramos unha proposta cando aínda estaban en pé, así como polos poboados de colonización que poderían ter unha nova vida. Como reto, seguramente este estaría nun novo concepto de museo que presente todos os valores do pai Miño e dos seus nacementos.

"É dificil ser imparcial cando custodias dende neno unha edición orixinal de Codeseira"

Natural de Muimenta. Que relación mantén coa Terra Chá?

A relación coa familia, espallada pola Terrá Cha, e co grupo de Chairegos Alén da Chaira que mantemos vivo.

Ten a Terra Chá o lugar que merece no mundo literario?

Parece evidente que é unha terra literaria, o Seminario de Mondoñedo, o pai Miño e a paisaxe débennos favorecer porque así é.

É bisobriño de Crecente Vega. Un pode ser imparcial coa súa poesía ou o sangue pesa?

É difícil selo cando custodias dende neno unha edición orixinal de Codeseira.

Ten algunha poesía ou verso favorito del?

Habería varios pero o do carballo de Luxís paréceme moi acaído.

Se tivese que recomendar un libro...

O mundo nun puño de remol, por suposto.

E doutro autor que non sexa Crecente Vega?

Calquera de Cunqueiro.

Gustaríalle herdar algo de poeta? Escribe ou non se lle dan ben as letras?

Espero que o meu fillo o faga, dáselle ben.

Como arquitecto, cal é o seu mellor traballo? E o máis complicado que realizou?

Sempre o que está por facer.

Un soño por cumprir?

Se leron este artigo xa o saben.