María de la Fuente: "Estudando o propio tumor poden prepararse vacinas personalizadas"

Estase a falar moito dende a chegada do covid do RNA mensaxeiro. En que consiste esta técnica?

Empezouse a falar do seu potencial en terapia nos anos 90. Nese momento considerábase algo moi difícil. O que facía falta era unha tecnoloxía que fose capaz de protexer e transportar a molécula para que fose activa no noso organismo. Isto conséguese grazas á nanotecnoloxía. As vacinas de Moderna e de BioNTech son RNA que está encapsulado en nanopartículas lipídicas. E isto foi posible porque había unha profunda investigación e desenvolvemento dende fai anos nesta tecnoloxía de liberación. Isto é un fito e foi posible grazas a combinar as dúas tecnoloxías rompedoras.

É unha técnica novidosa?

Na súa aplicación en clínica, si.

E podería abrir portas para abordar outras patoloxías?

Agora mesmo o potencial en terapia é enorme, non só para a prevención de enfermidades infecciosas, senón tamén para tratamento doutras, incluído o cancro. Estase a falar xa dunha posible vacina para a malaria. Hai ensaios clínicos de RNA con nanopartículas para oncoloxía. Incluso neste campo se poden plantexar vacinas personalizadas. Estudando o propio tumor e vendo que proteínas son diferentes, poderíanse preparar vacinas a medida.

Como valora a rapidez coa que se conseguiu encontrar un remedio contra o covid-19?

É tamén un fito e demóstranos que cando hai un esforzo global, tanto en recursos económicos como humanos, compartindo información, análise de datos a tempo real, con todas as medidas de seguridade e cun esforzo colectivo, as cousas saen adiante e poden facelo en tempo récord. E hai outra mensaxe que debemos ter en conta, hai que investir en ciencia a todos os niveis. Dende os máis básicos de coñecemento ata a traslacional. Cando se empezou a falar da molécula de RNA non se vía cal era o valor e varios anos despois estase demostrando. Se queremos ter tecnoloxía e solucións cando as precisamos, hai que sementar antes.

Existe temor entre a poboación polos posibles efectos secundarios das vacinas. Son infundados?

Aos nenos e nenas cando nacen, cantas lles poñemos? As vacinas que demostran seguridade e eficacia non deberiamos cuestionar o seu poder. Alimentouse ese discurso reaccionario, infundíndolle temor á xente por un descoñecemento total. As vacinas son a solución, non só para este virus, senón a nivel global. Salvan vidas. Non debería haber espazo para os debates de vacinas si, vacinas non. Vacinas si, sempre. Eu cando me vacinei estaba encantada e máis por facelo con nanotecnoloxía. Tocoume Pfizer, pero tería posto calquera.

Como afectou a pandemia no seu laboratorio?

Paralizounos durante o confinamento. Como estamos no hospital, non iamos. Logo fixemos turnos e agora estamos outra vez normal. Sei que se fixo un grande esforzo en financiar proxectos covid, nós como estamos en oncoloxía e tiñamos proxectos previos non o notamos tanto. Pero outras sociedades de investigación denunciaron que se estaban desviando fondos. Se é algo puntual e se restauran, todo o mundo pode entendelo. O que hai que primar é que a nivel asistencial todos os doentes sigan atendidos. Pero tamén fan falta máis fondos en I+D, que en España e en Galicia estamos moi por debaixo da media europea. E é outra das aprendizaxes que deixa a pandemia.

Traballan nun proxecto sobre unha diana que se é atacada con fármacos podería inhibir a expansión do cancro. En que punto está?

Estamos profundizando no mecanismo e temos financimento de CaixaImpulse e dun proxecto europeo que nos permite seguir avanzando. E en setembro esperamos poder anunciar que fundamos Diversa, unha empresa coa que trasladaremos o que estamos facendo no laboratorio á clínica. Levamos traballando dous anos no proxecto con fondos da Xunta, de La Caixa e do Instituto de Saúde Carlos III para validalo.

En que outros proxectos están inmersos?

Estamos traballando con RNA e nanosistemas para aplicación en inmuno e oncoloxía e temos tamén un proxecto para a liberación de péptidos para a osteoartrite. E en oncoloxía ademais temos un proxecto para cancro de páncreas tamén facendo uso de nanotecnoloxía e outro para cancro de pulmón, que viría completar o ensaio anterior.

Ademais dun referente na nanomedicia, tamén é un símbolo da loita pola igualdade na ciencia. En 2018 denunciou ao Instituto de Salud Carlos III «por discriminación indirecta por razón de xénero» nunha convocatoria na que foi penalizada por ser nai. A sentenza foi favorable. Por que decidiu dar o paso?

Na miña cabeza non encaixaba e sabía que tiña razón. Son unha persoa teimuda nese sentido. Como non podía entendelo, e estaba apoiada polo meu contorno, decidín denuncialo para visibilizar un problema que non era só meu, senón algo que lle ocorría a máis mulleres e do que só se falaba nos corredores.

Houbo cambios no instituto previos á sentenza?

Si. Cando me pasou a min isto non había interlocutores adecuados no organismo contra o que se interpuxo a demanda. Despois cambiou a dirección, a directora saínte Raquel Yotti, que acaban de anunciar que asumirá a dirección xeral de investigación, tiña un diálogo diferente. De feito, introducíronse medidas nas convocatorias e non recurriron a sentenza. É moi importante a formación en igualdade e a visibilización, porque ese rexeitamento cara a miña reclamación ao mellor noutro escenario non tería acontecido. Agora mesmo quero pensar que non.

A súa loita acabou transformándose en Galicia nunha lei, para que ningunha muller teña que escoller entre ser nai ou científica.

Iso é o máis importante. A Lei Ángeles Alvariño que entrará en vigor dentro de tres meses. É unha lei pioneira. E foi todo a raíz de visibilizar estes problemas. Foi impulsada polo BNG pero apoiada por todas as forzas políticas. Puxéronse de acordo, o que demostra que cando hai interese político, as cousas saen adiante.

A súa campaña de Change logrou máis de 300.000 apoios e foi protagonista dun mural na Gran Vía madrileña. Hai que seguir pelexando?

Por suposto. Hai que visibilizar os problemas, se non se visibilizan, non existen.

InvestiGal-Rede Galega pola Investigación propuxo a súa candidatura á medalla Emilia Pardo Bazán. Como o valora?

É un recoñecemento moi importante. Se a xente considera que o que fago ten valor, eu encantada e agradecida.

Ten algún referente no mundo da ciencia?

Non creo no poder individual. Non hai ninguna persoa como tal que me inspire, é algo máis globalizado.

Se non se dedicase á investigación, que outro camiño tería escollido?

Nunca planifiquei nada, non foi unha cuestión de vocación. As decisións que fun tomando ao longo da vida leváronme por este camiño que me gusta, non escollería outro.

Ten un fillo e unha filla, como leva o da conciliación?

É complicado compatibilizar o traballo coa crianza e levar unha vida familiar. Creo que é unha cuestión de relativizar e priorizar.

Ten algunha afección?

Conseguín retomar a lectura.

Un título?

Estou con literatura galega contemporánea. O último que lin: ‘Cobiza’, de María Reimóndez.

Un recuncho das Pontes?

A Fraga.