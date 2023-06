María Xosé Lamas: "O neno é dono do seu libro e acaba de editalo ao seu gusto"

Como xorde este libro?

Pediumo a editorial. Un dos comerciais que pasaban pola biblioteca do Ceip Mato Vizoso de Vilalba, cando eu aínda estaba no centro, sabía que escribo e preguntoume se tiña algún poemario infantil. Díxenlle que si, paseillo á editorial e non tardaron nada en contestar que lles gustaba, pero despois retrasouse todo coa pandemia, a crise do papel, a guerra de Ucraína.... Cando finalmente se publicou vin que había algúns erros así que se acordou facer unha reimpresión, que finalmente saíu en abril.

E como é que xa o tiña escrito?

Tivo a súa orixe nunha actividade escolar que durou un par de trimestres, un obradoiro de poesía con todos os nenos do colexio. Aí xurdiu a idea de facer un libro interactivo, para ensinar a poemar e que achegase a poesía aos rapaces de maneira lúdica.

Que vai atopar o lector?

Os poemas son para colorear, está editado nun papel que admite cor. A idea é que poidan raialo, debuxar nel... Esa é a característica principal, que o neno sexa dono do seu libro e acabe de editalo ao seu gusto. Outra función desta obra é que se dean conta de que eles poden ser autores, que con calquera tema se pode facer un poema, que vexan que é doado, que non teñen que ter unha métrica exacta. Hai caligramas con forma de caracol, de bolboreta, números... A idea é que sexa unha actividade artística máis global, e que poidan facer garabatos, bosquexos e deseños, que son as tres partes do libro.

Fixo xa unhas cantas presentacións, como se fai cando se trata de chamar a atención dos nenos?

Adoito facelas a xeito de obradoiro poético, axeitando as actividades ao nivel do alumnado. Cos máis pequenos, cantamos poemas con mímica, tocamos instrumentos... e cos máis grandiños ademais elaboramos poemas en conxunto, aprendemos a facer caligramas... Sei que nestas sesións o pasan moi ben e iso faime sentir feliz.

Que marca a diferenza entre a poesía infantil e a de adultos?

Para min, como docente e profesora de música, a esencia da poesía infantil é que ten que ser cantable, ten que ter un ritmo que os pequenos sexan capaces de memorizar con facilidade, ten que xogar coa linguaxe, dicindo as cousas con beleza. A de adultos xa é máis complicada ca todo isto, porque hai tantos estilos e tendencias como poetas.

De onde nace a inspiración para escribir?

A vida literaria dun autor, se é continua, pasa por moitas etapas. A primeira é máis de pensamentos que se che ocorren, como escribir por arroutada, o que sae aí queda. O normal é evolucionar e xa non tirar desa inspiración inicial, de acontecementos puntuais, senón que elaboras ti os poemarios, pénsalos, estrutúralos, refalos, somételos a probas lectoras... e vas creando o teu estilo. Eu levo máis de 20 anos elaborando os poemarios de principio a final.

Tamén escribiu unha obra de teatro sobre Caldaloba, que tal foi a acollida?

Moi ben. Xa a presentamos e temos pensado facer máis actos. É unha obra atemporal, moi sinxeliña, cun aspecto didáctico, divulgativo e tamén moi reivindicativo, porque naceu con ese sentimento. Foi por encarga, no marco da loita das asociacións por recuperar Caldaloba, e parece que algo se vai conseguindo. É unha obra de características especiais, pensada para poder representala nunha sesión de clase, porque a idea é que coñezan a historia os máis novos. De feito, alumnado do IES Basanta Silva xa a repesentou na propia torre.

Toca bastantes paus literarios, que libro lle falta por escribir?

Malia aos moitos traballos que fixen pola miña profesión, nunca escribín un ensaio, non estaría mal facer algo. Polo demais, dos grandes xéneros creo que escribín todo e seguirei escribindo. Teño case 60 poemarios para adultos, dez deles editados, e tres infantís, dous deles editados, obras de teatro propias que fixera co Cedeuve, e tamén teño algúns relatos antropolóxicos, contos, un par de novelas, dous libros de narrativa infantil e xuvenil e agora estou con outro. E teño algunha novela por aí nunha editorial, pendente de publicar. Teño que dicir que eu nunca pedín publicar nada, todo o que saíu foi porque mo pediron ou por un premio literario.