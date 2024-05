María Reimóndez: "Os nenos de interior tamén merecen ter referentes literarios"

A escritora María Reimóndez visitará Vilalba este mércores, día 15, a través dun obradoiro no que fará un repaso por catro das súas obras: Furia, ás 11.30 horas, e Corredora, ás 12.30 horas, no IES Basanta Silva, e A dúbida, ás 18.30 horas na biblioteca municipal, e Casa do amo, na casa da cultura ás 20.00 horas. A gañadora do I Premio Agustín Fernández Paz de narrativa infantil e xuvenil, regresa así á capital chairega, á que garda "un especial cariño" pola súa estreita vinculación con ela, xa que aquí, afirma, "vivín unha parte importante do meu desenvolvemento vital".

En que consistirá o obradoiro deste mércores?

Será un encontro literario co alumnado do IES Basanta Silva no que faremos distintos talleres coas miñas obras Furia e Corredora. Pola tarde estarei no club de lectura da biblioteca co libro A dúbida, e participarei co Iescha á noitiña nun acto coa Casa do amo, que é o último ensaio que publiquei. Trátase dun percorrido por algunhas das miñas obras.

Que supón facelo aquí, en Vilalba?

Para min é moi especial. Vivín en Vilalba de pequena, e mesmo é un dos espazos que aparece no Ciclo dos elementos, xa que se trata dun lugar fundamental nese conxunto de novelas, todas elas relacionadas entre si. Vilalba aparece de forma recorrente nas miñas obras, porque é un lugar no que vivín, onde aínda teño amizades coas que convivo e forma parte das paisaxes literarias polas que transito.

A vila xogou un papel importante no seu interese pola escritura ou xa viña de antes?

En Vilalba estiven dende o ano 86 ata o 89 no Ceip Manuel Mato Vizoso e o certo é que sempre me interesou escribir, xa dende moi pequena. Non podemos negar que os meus anos en Vilalba foron importantes por varias cuestións vitais. Entre elas, o feito de que eu viña de estar nun colexio de monxas en Lugo no que só eramos rapazas. Vir a Vilalba supuxo para min a entrada no ensino público mixto, o cal foi unha gran oportunidade para coñecer a xente moi diversa. Aínda que volvín para Lugo na adolescencia, o certo é que pasaba máis tempo en Vilalba, e foron anos formativos moi importantes para min, algo que despois tamén se trasladou á escrita.

Recorda algún momento clave?

A verdade é que si. En Vilalba coñecín por primeira vez a un escritor, que foi Xabier P. Docampo, grazas a unha visita que realizou ao noso colexio. Para min foi un momento moi importante, e que diría incluso que me marcou, por iso lle dou tanto valor a este tipo de visitas aos centros. Eu fago moitas, porque considero relevante acompañar os nenos coa literatura e cos libros. Cómpre reparar tamén nas infancias rurais, e non só nas das cidades. Interactuar coas escritoras é importante, porque os pequenos que queiran escribir teñen que saber que existe máis xente coma eles. A min gustábame escribir, e o feito de ver a Xabier P. Docampo foi clave, incluso gardo o libro que me asinou, O misterio das badaladas, con moito cariño.

Entón cre que os referentes son importantes ?

Dende logo, sobre todo para que os nenos teñan un contacto non só coa lectura, senón coa literatura en lingua galega. O galego nos espazos da infancia hai que seguir buscándoos e reclamándoos a día de hoxe, por desgraza. E repito, non só merecen coñecer referentes os nenos de Compostela, Vigo ou A Coruña, e non podemos negar que os concellos de interior son sempre os máis castigados, e os nenos de interior tamén merecen ter e coñecer a referentes literarios.