María del Mar García: "Los retos son más unión y más áreas de autocaravanas"

María del Mar García, natural de Sillobre pero vecina de As Pontes desde hace más de una década, se convirtió en presidenta de la Asociación Galega de Autocaravanas (Aga) en julio del año pasado. La entidad, la más grande de España con casi 800 integrantes, organiza este fin de semana una concentración en el lago pontés para celebrar el día del socio.

Lo de las autocaravanas, ¿es una moda o un estilo de vida?

(Ríe). Habrá de todo. Para mí es un estilo de vida y habrá gente que la compre por moda. Pero lo que es verdad es que la gente que la prueba repite y compra, pero siempre recomendamos probar antes.

¿Qué es lo que tiene la autocaravana que engancha?

La libertad que te da.

En su caso, ¿cuándo se inició?

Tenemos autocaravana desde hace siete años. Siempre me gustó y a mi pareja también y ya la cogimos antes de tener a los niños. Después vino la pandemia y tocó estar paraditos, pero ahora estamos recuperando el tiempo perdido.

Hubo un 'boom' tras la pandemia.

Sí, se incrementó mucho el interés por las autocaravanas, lo que llevó a un aumentó de precios, tiempos de espera...

"El 'boom' se mantiene y cada vez hay más gente joven que tenía camper y se pasa a la autocaravana"

¿Y se mantiene?

El 'boom' se mantiene y cada vez hay más gente joven que tenía camper y se pasa a la autocaravana. Las familias cambian y con ellas sus necesidades.

Está al frente de la asociación con más integrantes de España. ¿Son todos gallegos?

No, hay socios de Valencia, Asturias, Castilla y León, Andalucía, Madrid o incluso Francia. Hay socios que son de varias asociaciones. Es bueno porque cuanto más grandes son más respaldo tenemos ante los organismos o instituciones públicas y cada una ofrece información de su comunidad.

¿Qué balance hace de esta etapa?

Mucho trabajo pero muy bueno. Hay una parte burocrática que no se ve pero que implica muchas reuniones con la Xunta, con Turismo, con Portos de Galicia y con los concellos.

¿Y cuál es el reto?

El principal reto es aumentar la unión entre los socios y la creación de más áreas públicas de autocaravanas y más puntos de servicio.

¿Cuál es la situación en Galicia? ¿Hay suficientes o queda mucho por hacer?

Falta mucho por hacer todavía y estamos en contacto con muchos concellos. Aun así en Galicia hay 200 áreas de autocaravanas entre públicas, que rondan las 170, y privadas. Es la comunidad con más áreas públicas de España. Pero nuestras dos grandes metas son habilitarlas en el Concello de Vigo y en el de Ourense. En Ourense nos recibieron y no los vemos cerrados de todo, pero en Vigo de momento no, parece que no les interesa este tipo de turismo y es un turismo que no es estacionario, es de todo el año.

¿Y en la provincia de Lugo?

Hay áreas, hay otras en creación y se están cambiando algunas, pero también queda por hacer. Pero puede presumir de que una de las mejores áreas públicas está en la provincia, en Baralla. Los grandes desconocidos suelen ser los pueblos del interior.

Actualmente tienen su sede social en As Pontes. Hay un área de autocaravanas en el Canal IV pero el lago sigue siendo el sitio elegido por muchos para pernoctar.

Hay un punto de servicio en La Casilla, en las proximidades del lago, que se abrió en marzo del año pasado, pero sería lo suyo tener un área en el propio lago. Allí hay rutas de senderismo, la playa y es un entorno precioso. Actualmente en el lago está permitido aparcar, que no acampar, como en cualquier otro lugar que no está habilitado. Eso significa que no puedes exceder de las dimensiones del vehículo: desplegar toldos, sacar sillas y mesas...

Allí celebrarán este fin de semana el día del socio con una concentración. ¿Por qué en As Pontes?

Escogimos As Pontes porque el entorno del lago a las puertas del verano es perfecto y por la colaboración del Concello y el trato que siempre tienen con nosotros Valentín y Elena, el alcalde y la concejala de Turismo.

¿Cuánta gente irá y cuál es el programa?

Preveemos que haya entre 170 y 200 autocaravanas llegadas de todos los sitios, lo que significa que habrá entre 300 y 400 personas. Y dentro del programa se organizarán visitas a Queserías del Eume y la Casa do Mel, haremos la Senda da Memoria y la de Calvo Sotelo, habrá animación para niños, una comida de confraternidad y una cena del traje, aparte de un montón de sorpresas para nuestros socios. Además es un buen fin de semana en As Pontes, que hay la Romería das Merendas en A Fraga y feria en el pueblo.