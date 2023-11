María López: "Queremos organizar unha carreira e un pre Fin de Ano"

É a nova presidenta da asociación de empresarios, comerciantes e autónomos Asapa da Pastoriza. Como afronta este novo cargo?

Xa colaboraba coa anterior directiva, levando as redes sociais, a publicidade e os carteis. Cando se foi o anterior presidente, había que renovar e a xente propúxome. Non era a miña intención, porque miña nai si ten unha tenda de roupa, pero eu non teño comercio. Os socios falárono nunha reunión e despois dixéronmo a min e aceptei por un ano. Afróntoo con ganas, porque nacín e vivín sempre na Pastoriza e todo o que teña que ver con ela gústame, así como que haxa cousas no concello e a unión entre veciños.

En que punto está a asociación?

Levaba un tempo parada, desde que Marcos se foi, pero agora retomamos. Hai uns 50 socios, todos do núcleo urbano, pero a non moi longo prazo queremos abrila a máis negocios do concello.

Que tipos de actividades fan?

Vimos de facer o primeiro torneo de pádel e agora vai ser a novena ruta de tapas. Temos pendente retomar a carreira de cabalos e quizais a festa da xuventude, que son cousas que se fixeron hai dous anos. Tamén nos gustaría facer unha carreira popular e temos en mente organizar o primeiro pre Fin de Ano, que sería unha festa con actividades pola tarde e a noite o 30 de decembro.

A primeira que lle tocou organizar como presidenta foi o torneo de pádel. Que valoración fai?

Tivo moi boa acollida. Cubríronse moi rápido as prazas e a xente quedou con moi bo sabor de boca. Incluso tivemos mensaxes días despois felicitándonos. E todos tiveron a petición de que na primavera, co bo tempo, fagamos outro, porque neste primeiro foron uns días moi malos e a chuvia provocou algún problema.

E está ás portas a ruta de tapas.

Si, celébrase o venres e o sábado, de 19.00 a 23.30 horas. Participan catro locais, tres da Pastoriza, Casa da Cultura, Brétema e Xarope, e Casa Germán de Reigosa. Entre os clientes que fagan a ruta sortearanse seis premios: 340 euros en total en metálico, un curso de condución con PTC e sendos vales de 50 euros de Gasóleos O Acebreiro e Súper Seti.

Ademais da festa pre Fin de Ano, teñen algo máis previsto de cara ao Nadal?

Miraremos nos próximos días, está un pouco no aire facer unha campaña. Fíxose outros anos e deu bastante bo resultado.

Que retos afronta o comercio?

Está nun momento complicado, porque compite coa venda por internet. Quizais os comercios necesitan innovación, modernizarse un pouco, pero tamén hai que concienciar á xente, que vexa a cercanía do comercio local e que nas vilas temos que axudarnos uns aos outros. E tamén é necesaria a unión entre comerciantes para facer propostas atractivas.

Que importancia teñen este tipo de entidades en concellos como A Pastoriza?

O rural necesita vida e as asociacións, de comerciantes ou culturais, dinamizan. Estás traendo xente, dando a coñecer o concello e dinamízalo. Pero tamén é máis difícil facer cousas porque, ao ser menos, hai menos capacidade económica e iso inflúe.