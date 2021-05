María Lamela: "Necesitamos una tele fresca, que cuente algo nuevo cada día"

Con 29 años y una larga experiencia en televisión, esta vilalbesa ya es un rostro conocido que cada tarde, de lunes a viernes, se cuela en las casas de muchos para hablar de actualidad en Más vale tarde, el programa de La Sexta que presenta Mamen Mendizábal.

¿De pequeña se veía en la tele?

No es que yo lo pensara, pero toda mi familia me ha llevado a eso. Era muy dicharachera y todos me repetían que acabaría trabajando en la le tele. Yo quería ser bailarina, pero ellos veían en mí eso y ahora me lo recuerdan.

¿Cómo llega ese momento?

Hice tantas cosas que ni las recuerdo (ríe). Estudié Comunicación Audiovisual en A Coruña, con un año de Erasmus en Italia y otro de Séneca en Madrid. Hice prácticas en la TVG y volví a Madrid a hacer un máster. Lo compaginaba con muchas cosas: escribía en una revista online, fui imagen de Jägermeister... pero cuando realmente empecé a trabajar fue cuando hice prácticas en informativos Telecinco y en Cuatro. Y empezaron a contratarme para sustituciones.

También hubo espacio para la moda y la publicidad.

Sí, eso desde pequeña. Hice un montón de cosas. Trabajé mucho con Galicia de Moda y me cogió Ryanair de imagen hace algunos años, pero esa es otra etapa. Nunca me lo tomé como algo profesional, siempre fue un hobby.

Volvamos a la televisión. De los informativos, ¿a dónde salta?

Las sustituciones las combinaba con programas en Teledeporte. Luego pasé a Movistar + de reportera de los campeonatos de videojuegos, viajaba por toda Europa, y después caí en Crónica Cuatro, de Cuatro. Volví a los informativos de Telecinco y luego me fui a Manchester a aprender inglés y cuando estaba allí me salió la oportunidad de cubrir el Mundial de Rusia con TeleMadrid. De allí ya llegué a La Sexta. Me llamaron para Liarla Pardo, estuve una temporada, y luego para Más vale tarde. Empecé en julio de 2019.

¿Qué momento vive la televisión?

Tristemente creo que está un poco viciada con el mismo tema. Llevamos un año en el Día de la Marmota, y me gustaría ver una tele fresca, renovada... que cada día me contase una cosa y no todos los días lo mismo. Me da pena y por eso estoy intento luchar desde dentro porque no sea el mismo contenido siempre. Creo que necesitamos salir de ahí, no por nosotros, sino por los espectadores, que necesitan un poco de respiro, algo de alegría y divertimento, ver algo que quieran escuchar.

¿Cómo le afectó la pandemia a nivel laboral?

Se notó mucho porque en nuestra redacción hubo muchas bajas, ahora es coser y cantar. Pero también hay lecturas positivas. A mí me dio una oportunidad. Yo era reportera de calle, hacía directos, y empecé justo a hacer secciones en el confinamiento por necesidad de personal y ya no paré.

¿Qué es lo más satisfactorio?

Trabajar en lo que más me gusta, que cada día sea diferente, que puedas proponer temas que te interesan, investigar, encontrarte con una historia brutal... y todas las experiencias que me llevo. En Liarla Pardo viajaba por toda España y cada día era una aventura. Que te permita descubrir, viajar y ver historias y vidas que nunca pensaste ver es lo que más me gusta de este trabajo, es una suerte.

¿Y lo peor?

Lo único malo es tener que vivir fuera de Galicia, que como en Galicia no se vive en ningún sitio. Y lo peor, el estrés. Llegamos a las 12.00 y el programa se emite a las 17.15. De la nada dibujamos cada día la escaleta y de la nada creo mi sección, buscando datos, gestionando la información, editando los vídeos... para después bajar a contarlo en directo en el plató. Vives con ese nudo en el estómago pensando que no llegas, pero al final siempre llegamos.

¿Es consciente de que se ve en toda España o prefiere abstraerse?

Ahora me he olvidado de eso. Al principio tenía más miedo de quedarme en blanco o cagarla. Ahora me dirijo al espectador, pero me imagino una familia en su casa, no los multiplico por mil (ríe).

¿El trabajo en televisión se sigue viendo como algo muy alejado de la realidad?

Sin duda, y me pasa constantemente, incluso con mis amigos, se creen que la gente que sale en la tele solo sale ahí, que le han escrito el guión, que lo está leyendo de un cue, que solo tienen que poner la cara... Y eso es algo que a mí me da mucha rabia, porque aunque hay casos que no, normalmente es todo lo contrario. Cada vez es más el presentador que se lo hace todo, que se lo ha investigado, mirado... hay mucho más trabajo detrás del que algunos creen y muchos no leemos nada. En Más vale tarde no tenemos cue.

¿El reto a nivel profesional?

Ahora mismo estoy encantada, pero siempre quiero hacer más cosas. Me encantaría que me dejasen desarrollar aún más ideas de las que les llevo cada día, lucho porque cada día me compren más cosas, que me permitan dejarme hacer mis locuras... Y al margen del programa en el que estoy, que es donde me encanta estar, en el futuro me gustaría hacer documentales, poder compaginarlo.

¿Con quién se queda de toda la gente con la que ha trabajado?

A nivel compañerismo me quedo ciegamente con mis compañeros de Liarla Pardo (Quique Morales, Inés Paz, Luis Troya, Antonio Campos...). Son increíbles y maravillosos. A nivel profesional con mi presentadora, Mamen Mendizábal, que es un referente máximo y súper profesional.

Muy activa en Instagram. ¿Qué opina de las redes sociales?

Es una ventana que está genial porque te permite conectar con muchísima gente, pero tienes que controlarte y no abusar de ella, no utilizarla en exceso, no tomarte en serio lo que te dicen... Pero creo que es una forma buenísima de acercarte y conectar con la gente. Y a mí me gusta fusionar la parte profesional con la personal.

"Todos me conocen como Coty, pero en la tele decidieron llamarme María. Es como un alter ego"

¿María o Coty?

Soy María José, pero nadie me llama así, solo mis padres cuando se enfadan (ríe). Desde pequeña todos me conocen por Coty, el nombre que me puso mi hermana, pero en la tele decidieron llamarme María porque era "más profesional". Es como un alter ego. Tengo mi yo profesional y mi yo personal.

Natural de O Santo. ¿Cuál es la relación con su Vilalba natal?

Ahora voy poco por la pandemia, pero suelo ir siempre que puedo. En Navidades no fallo nunca.

Fue reina de las fiestas.

¡Y me lo pasé genial! Aunque no me gustaba nada la trenza y me la iba a hacer todas las mañanas.

¿Qué lugar visita al regresar?

Mi sitio favorito está en Corvite, en Abadín, es la casa de mi abuela. Después de estar en Madrid estar en la montaña, rodeada de verde... no quiero salir de allí.

¿Una afición?

Para una tarde de lluvia juegos de mesa y escuchar música con mi novio, que es muy aficionado a coleccionar vinilos, leer y hacer manualidades. Siempre me gustó pintar, ya en el cole gané el Entre nós en galego. Pero mi plan favorito es organizar excursiones, estar en la naturaleza. Soy un poco culo inquieto y no me gusta estar toda una tarde en una terraza.

¿Anécdotas en la tele?

Muchas, todos los días.