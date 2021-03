María Labandeira celebra os seus 100 anos de vida en Guitiriz

Hoxe é día de festa no barrio de Ixavara de Santa Cruz de Parga, onde a veciña máis lonxeva desta parroquia de Guitiriz, María Labandeira Miragaya, tamén coñecida como Victoria de Revixoso, cumpre 100 anos.

E aínda que nesta data tan sinalada non poderá compartir a celebración con todas as persoas que quererían acompañala —ten cinco netos e oito bisnetos—, si que recibirá todo o cariño delas, tanto das que conmemoren o seu centenario a distancia coma das que o fagan ao seu carón, coma o seu xenro e o seu neto Adrián, cos que vive.

María, que nacía na Santa Cruz e casaba con Francisco López, do que quedou viúva hai xa moitos anos, traballou toda a vida no campo e coidando do gando. Agora goza dun descanso ben merecido no que, entre outras cousas, lle gusta mirar revistas ou ver a televisión, especialmente O Tempo, programa co que o seu neto colabora enviando fotos.