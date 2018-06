María José Rodríguez: "Un pobo sen cultura é un pobo morto, sen liberdade nin esperanza"

Como a fixo sentir este premio?

Como é lóxico, moi ben, pois todos os premios supoñen un recoñecemento ao traballo e ao esforzo realizado e por tanto sempre son gratamente recibidos. Se o esperaba? Pois supoño que todos, cando nos presentamos a un concurso, albergamos a ilusión e a esperanza de ser merecentes do premio en cuestión, pero tamén somos conscientes de que non é doado.

Cal foi a razón de presentarse?

Pura casualidade, nin sequera sabía da súa existencia, pero o ano pasado no verán pasamos uns días en Guitiriz e sempre que estou alí, acudo ao concello para ler os folletos e carteis e ver as actividades que ofertan. Vin a noticia do concurso e decidín presentarme, con tanto entusiasmo que ao saír do concello xa fun directa á biblioteca de Guitiriz. Segundo ía camiñando xa me veu a inspiración de facer o traballo sobre igrexas.

Por que se decidiu por este tema?

Unha parte da decisión foi tomada en base á escaseza da bibliografía existente, e por tanto parecíame un patrimonio a resaltar, destacar e valorar. Por outra banda, a mostra a investigar era ampla e ademais, sempre me gustou a arte en xeral e a arquitectura relixiosa en particular.

Como presentaría o seu traballo?

É un estudo de campo no que percorremos cada parroquia en busca de cada igrexa, ermida e capela, para analizar o seu contido artístico-relixioso e outros datos de interese que puideramos atopar.

Con que se queda deste traballo?

Con todo, ata co chisco de estrés que me asaltou ao final, cando eran os últimos días para presentalo, e que grazas o ánimo do meu fillo Alberto superei de contado. Agora entendo o que din algúns escritores de que os autores publican para non estar sempre corrixindo, pois parece que sempre nos queda algo por corrixir ou engadir. E coa xente que me acompañou nesta andaina, persoas que non coñecía e algunhas que aínda non tiven a oportunidade de coñecer, e que a pesar diso, non tiveron reparos, implicáronse e axudáronme en todo canto puideron, facilitándome as cousas e facendo todo máis doado. Con algún dos párrocos xa nos quedará unha amizade de por vida.

Coñecía xa Xermade ou este traballo serviulle para descubrilo?

Coñecía algúns lugares, pero o traballo de campo serviume para descubrir en profundidade este fermoso concello. Seguro que en cada visita que faga de novo me atoparei con algo que me sorprenda e chame a atención, pois aínda me queda moito por descubrir.

Ten feito propostas similares?

É a primeira vez que participo nun concurso destas características, pero no ámbito literario e poético si que teño participado en numerosos concursos.

Un dos puntos fortes do proxecto é a parte pictórica e coincide que estes días tamén expón en Guitiriz, que vai atopar o espectador?

As ilustracións son unha parte fundamental, posto que son un complemento esencial e de apoio ao texto. E en Guitiriz gustaríame que o espectador se atopara, tal e como di o título, con paisaxes que os namorasen. Son acuarelas de paisaxes que me namoraron na miña vida, algunhas vividas por min e outras a través dos ollos dos meus fillos Pablo e Alberto, e que forman parte dos soños por realizar. Espero e desexo que as miñas pinturas namoren ao público e que esas paisaxes os fagan soñar.

Estamos rodeados de beleza, de paisaxes e de xentes que nos inspiran, só temos que mirar con ollos de namorado

Gañou o concurso do cartel da Feira da Cantería, Callos e Artesanía de Parga, como lembra esa obra?

Pura artesanía, pois os meus métodos son tradicionais. Descarto totalmente o traballo por ordenador e sempre trato de ilustrar os elementos destacables da festa que se quere anunciar e poñer algún elemento paisaxístico ou enxebre que identifique o lugar.

En que se inspira para pintar?

Todo o que me resulte fermoso. Nesta terra nosa estamos rodeados de beleza, de paisaxes e de xentes que nos inspiran a cada paso, só temos que mirar con ollos de namorado.

Probou sorte con outras manifestacións artísticas?

Si, gústame o modelado en barro e facer figuras e esculturas. De feito, algún dos meus beléns artesanais premiados son deste material. Tamén o cartón pedra, a costura, a encadernación artística, a reciclaxe... En xeral, todo tipo de artesanía e manualidades.

Hai un proxecto en marcha, que espero que saia adiante, dunha mostra para conmemorar a consagración da igrexa de Santa María de Lagostelle

Que proxectos ten en mente?

Os que temos inquedanzas artísticas sempre temos proxectos en mente, moitas veces máis dos que podemos levar a cabo. Pero hai un proxecto en marcha, que espero que saia adiante, dunha mostra para conmemorar a consagración da igrexa de Santa María de Lagostelle en Guitiriz. Ademais, espero ter tempo e poder participar nas Balconadas de Betanzos, que tamén me fai moita ilusión.

A arte ten apoio suficiente?

Nalgúns concellos si que están polo labor de promocionar a cultura, e incluso adoitan ser os máis pequenos. Eu sempre gabo o sacrificio que fan para sacar adiante concursos e proxectos, que nada teñen que envexar ás grandes urbes, onde moitas das veces as salas de exposicións se reservan para un grupo minoritario de artistas. Outras veces hai proxectos dos que a maioría non temos coñecemento porque non saen en convocatorias abertas e o mesmo ocorre con certos concursos, nos que parece moita casualidade que sempre se lle outorguen os premios a xente cunha publicación extensa ás súas costas. Aínda así, paga a pena loitar polos soños e seguir presentándose. E sempre é posible maior apoio. Máis dun concello tería que poñerse as pilas e comezar a facer iniciativas para dinamizar a cultura, porque un pobo sen cultura é un pobo morto, sen liberdade nin esperanza.

De preto: "Sempre digo que o meu estilo é non ter estilo"

Lembra o primeiro que pintou?

Imposible, pinto dende que teño uso de razón. Supoño que sería algunha copia dalgún debuxo da lección dos libros de Álvarez.

Un pintor?

É moi difícil quedar cun só. De fóra gústame Constable, as súas campiñas inglesas tráenme lembranzas das paisaxes galegas da nenez. Os impresionistas e expresionistas e, de nena, Velázquez e as súas Meninas e Goya coa Riña en la venta nueva. Os calendarios daqueles tempos eran sumamente pedagóxicos.

Ten un estilo predilecto?

Sempre digo que o meu estilo é non ter estilo. Hai pintores que ves unha obra súa e de contado sabes de quen se trata. Eu penso que no meu caso non é así. Os meus gustos encamíñanse polas sendas da arte figurativa e non pola abstacta, aínda que me gusta experimentar con diferentes materiais e sumar a costura ás miñas obras.

De maior quería ser...

O que son, pedagoga e artista multidisciplinar, incluíndo na faceta das artes a de escritora. Non sei se o logrei de todo, pero o que teño claro é que son feliz poñendo todo o meu corazón en cada clase que impartín, en cada pincelada que dei e en cada folla en branco que escribín. Con iso bástame.

Un recuncho favorito da Chaira?

Moitos... A min é imposible facerme preguntas dunha soa resposta. Son galega e son indecisa por natureza. Cada campo, cada ollar de San Salvador que gardo no meu corazón ao carón dos cálidos veráns da infancia coa miña madriña e avoa materna Manuela. E destacaría a rocha á beira da piscina natural de Sete Muíños ou o río Parga preto da ponte romana