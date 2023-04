María Barro cualifica o queixo de San Simón como "o mellor do mundo"

O primeiro día da XXVII Festa do Queixo San Simón da Costa transcorreu no medio dun ambiente de festividade e de ledicia en Vilalba. Centenares de persoas achegáronse ao longo de todo o día ata a céntrica Praza da Constitución para gozar de decenas de postos, obradoiros, música e sorteos.

Elba Veleiro entregando un detalle á pregoeira, María Barro

María Barro foi a encargada de dar o pregón desta edición da cita. A vilalbesa, orgullosa das súas orixes, conta cun Premio Goya a mellor película de animación en 2022 por Valentina, sendo parte da produción do filme. "O queixo de San Simón é o mellor do mundo, vale para todo e traspasa fronteiras", sinalou Barro con convicción.

A produtora, que deu o seu discurso logo da intervención de diferentes representantes políticos, quixo poñer en valor o traballo das mulleres queixeiras, ás que cualificou como "a nosa matria". Ademais, empregando o exemplo deste produto gastronómico e dirixíndose á xente máis nova, afirmou que "nas aldeas tamén se crea" para rematar cun "nunca perdades a identidade".

A festa comezou horas antes do pregón de María Barro. De feito, a mañá arrincaba con forza, cun showcooking de Iván Mariñas, concursante de Masterchef 8 e presentador do Estache bo da TVG. O cociñeiro amosou, baixo a atenta mirada de medio centenar de persoas, como empregar de xeito preciso o queixo San Simón para a elaboración de tres tipos diferentes de tapas. Así, Mariñas indicou que "calquera o pode facer na súa casa", aproveitando todas as oportunidades que este produto achega.

Os visitantes puideron gozar de gran variedade de postos, dende gastronomía local -co queixo San Simón como principal protagonista- ata complementos de vestir e obxectos artesanais. Propios e estraños non se quixeron perder unha cita na que moitos son habituais, como os setes postos de queixarías locais integradas na DOP San Simón da Costa: Cas Leiras, As Fontelas, Don Gabino, Don Crisanto, Prestes, Catadoiro e Daniberto.

Os máis pequenos aprenderon a facer queixo

Outros, aínda que non naceron en terras chairegas, acoden á feira cada ano como unha tradición para vender os seus produtos. Entre estes houbo debutantes e, tamén, xente que chegou doutras comunidades autónomas, como Castela e León ou Asturias, para descubrir as sorpresas que agocha a festa chairega.

Á primeira hora da tarde foi a quenda dos máis pequenos. Grazas ao traballo da queixaría Bisqato, medio centenar de nenos e nenas, vixiados de preto polos seus pais, aprenderon a facer os seus propios queixos de maneira artesanal. Ao rematar, puideron gardalos nun recipiente para probar o resultado nas súas vivendas.

Chegando ao peche da xornada, sorteáronse dúas cestas con produtos de varias queixarías locais. Despois, o auditorio da localidade acolleu o concerto da recoñecida artista galega Sés, que fixo vibrar a todos os presentes coa súa música nun excelente broche de ouro para este primeiro día da vixésimo sétima edición da feira.