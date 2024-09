Marey logra unha residencia artística no Gaiás cunha nova visión de Pessoa

Sergio Marey, artista de Pol non binario, logra un fito máis na súa carreira e acada unha das catro residencias artísticas que impulsa a Xunta de Galicia este ano na Cidade da Cultura no Gaiás cun proxecto que se adentra nunha nova visión do poeta portugués Fernando Pessoa dende a perspectiva de xénero e a busca da representación do colectivo LGTBI+ dentro das culturas galega e portuguesa.

"É un orgullo que me concederan esta residencia artística e foi completamente inesperado. Creo que se presentaron case 200 persoas, e non contaba para nada", di Sergio, consciente do "atrevido" da súa proposta e da importancia de "sentir que o teu traballo se valora", sobre todo cando "continuamente é complicado propoñer novas visións".

En Deus te livre, Marey propón crear unha instalación que combina artes visuais e performance na que recapacita sobre as analoxías culturais entre Galicia e Portugal, mentres establece un paralelismo entre el mesmo e a figura do escritor portugués, que serve como base de investigación das representacións LGTBI+.

"A idea é facer unha peza para falar dos vínculos de Galicia e Portugal, a través das miñas propias experiencias e da figura de Fernando Pessoa, unha persoa vital para a literatura europea que pertenceu ao colectivo LGTBI+", explica Sergio, que indica que "faltan referentes e hai que mirar dende outras perspectivas".

"Estúdase moito a súa obra pero sempre dende á mesma perspectiva e hai máis ópticas", di Sergio, que repasa a historia dun poeta que "foi homosexual, utilizou decenas de heterónimos na súa obra e que chegou a usar linguaxe non binaria".

"Hai pequenos estudos que cuestionan a súa identidade, puido ser non binario coma min", di Sergio, que aclara que é unha "suposición" e unha idea que lanza e que quere abordar.

Na peza final, "unha manta onde irei metendo diferentes obxectos de Galicia e de Portugal", destacarán os elementos históricos, lingüísticos, culturais e económicos que comparten a cultura galega e a portuguesa, reflexionando sobre os lazos que unen máis aló das fronteiras.

Un mes e catro propostas

Os catro seleccionados para as residencias artísticas, que serán dende finais de outubro a finais de novembro, poderán aproveitar os espazos, recursos e equipos técnicos da Cidade da Cultura, recibirán unha dotación económica de 8.000 euros cada un e estarán acompañados dunha persoa mentora experta.

"Permítenos dedicarnos un mes integramente á obra", destaca Marey, que indica que o seu estudio de Lugo quedará ese mes en stand by.

Os outros seleccionados son a deseñadora de moda María Barros, que foi mestra nunhas prácticas de Sergio Marey, explorará a técnica do moulage, usada na alta costura, para crear figuras escultóricas colgantes. Isabel Fernández propón unha reflexión desde as artes escénicas sobre a vivenda, empregando o cartón como material e elemento poético. E os músicos Pablo Seoane e Macarena Montesinos desenvolverán unha proposta que transformará en música cartas náuticas e mapas.