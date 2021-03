Marcos López: "Las posibilidades que tiene el cielo de Muras son tremendas"

¿Cuánto tiempo lleva vinculado al mundo de la astrofotografía?

En realidad no mucho, desde hace unos cinco años. Antes me gustaba la astronomía y la fotografía, todo empezó cuando se juntaron estas dos aficiones.

¿Qué se necesita para iniciarse?

Tiempo, dinero, material técnico pero sobre todo paciencia, mucha paciencia. Son muchas cosas a tener en cuenta y hay que ser muy concienzudo en todas ellas para que el resultado sea bueno.

Dicen que el que prueba, repite. ¿Qué es lo que engancha tanto?

Yo lo resumiría en dos cuestiones principales: por un lado está el hecho de la magnificencia de lo que estamos tratando; me he encontrado con pocas personas que no les guste la astronomía, y eso es el motivo principal de que enganche. Porque la otra parte es poder guardar en una imagen lo que uno observa, esto ya no vale para todo el mundo, pero a la gente que le gusta le cambia el chip al verse capaces de hacer este tipo de fotos.

¿Cómo y cuándo descubrió las potencialidades del cielo de Muras?

Cuando empecé a fotografiar el cielo me encontré varias dificultades: el equipo, la climatología, pero la que más afectaba al resultado era la contaminación lumínica. Así que después de peinar muchas zonas de Ourol, Mañón, As Pontes, o Xermade, acabé en Muras. Además de encontrar una calidad buenísima, también tuve la suerte de encontrarme la calidad humana que hay.

¿Qué cosas hacen que su cielo sea tan especial?

Aquí entran en juego varias cosas que dan como resultado unas posibilidades tremendas. La altura, la proximidad al mar que mantiene el cielo limpio de contaminación atmosférica, las montañas que tapan las fuentes de luz de las localidades cercanas, la baja contaminación lumínica que hay dada por el factor despoblación y el alumbrado de baja afectación que instaló el Concello.

¿Cómo surgió la colaboración con ellos?

Fue una sucesión de aciertos por parte de varias personas. Paulino Gasalla era entonces el jefe de la sección de Astronomía de la Sociedade Galega de Historia Natural y casualmente un conocido suyo conocía al alcalde de Muras, Manuel Requeijo. Primero tuvieron una entrevista ellos para allanar el terreno. En agosto de 2018 ya nos reunimos y le expuse un poco de todo lo que yo creía que podía hacerse y del potencial que había. Debo decir que el alcalde fue muy valiente y que sin la complicidad del Concello hoy nada de esto sería posible.

¿Qué actividades han promovido?

Numerosos talleres de fotografía, actividades para familias, para colegios, charlas con rutas nocturnas de senderismo, una exposición en la Casa do Médico o un curso para profesores que se nos vio truncado ya por el covid. Y es que la pandemia nos paró en seco, pero en cuanto volvamos tenemos un cartel muy amplio esperando.

Las excursiones para escolares son una de las actividades estrella. ¿Hay futuro en la astrofotografía?

El interés en la astronomía existe, pero cuando preguntas cuántas personas han mirado por un telescopio, son muy pocas. Esto deja a las claras que lo que falta no es ganas, es poder tener un sitio donde te den la posibilidad de iniciarte. Y ese es el lugar que debe ocupar Muras, una localización donde iniciar a la gente en este mundo.

Una de las luchas era conseguir el distintivo Starlight. Finalmente se logró, ¿qué implica este sello?

En realidad cambian pocas cosas sobre el terreno, pero moralmente si se van a producir cambios. Este es un valor añadido a muchos más; y además es un factor de diferenciación muy importante. La Fundación Starlight es dependiente del instituto astrofísico de Canarias, uno de los más importantes del mundo. De esta manera, Muras está respaldado por un estamento de gran peso, y eso la pone en el mapa para los aficionados con una garantía de calidad excepcional.

¿Qué otros lugares lo tienen?

En la península ibérica no llegan a la treintena, y en Galicia, tres.

¿Cree que con el tiempo Muras se puede convertir en un polo de atracción turística?

Nosotros tenemos mucho que dar aún, pero es evidente que nuestra situación entre grandes núcleos poblacionales será nuestro maná. Ahora es cuando se verá si la Diputación y la Xunta entienden que este concello tiene unos potenciales muy significativos; la calidad de las actividades será el reflejo de los medios de los que dispongamos para ellas, ni más ni menos. Así que la repercusión turística será buena o mejor dependiendo de cómo nos ayuden.

¿Cuál es el mejor lugar para fotografiar el cielo murés?

Para paisaje nocturno quizás As Louseiras o el mirador de Campelas de Auga. Para astrofotografía con telescopio O Viveiró, sin duda; el antiguo colegio tiene un recinto cerrado que da mucha seguridad y es un lugar algo desventado. Pero la verdad es que para la observación directa el alto da Curuxeira o el monte Xistral son increíbles.

EN CORTO

¿Qué le falta por captar con su cámara?

Muchas cosas, un fotógrafo es como un cazador, siempre que haces una y ya la has disfrutado un poco empiezas a pensar donde será la siguiente. Así que, en realidad, espero que me falten muchas cosas. Aunque las auroras boreales tienen mi mayor interés en este momento. En octubre de 2019 fui a Noruega, y no pudo ser, ya tenía planeado otro viaje para intentarlo de nuevo, pero el covid lo truncó. Espero volver pronto.

¿Cuál es su destino ideal para fotografiar el cielo?

Quizás Canarias por cercanía, pero del mundo Somalia o el Lago Uyuni, en Bolivia

¿Referentes en la fotografía?

Tengo varios, Fran Nieto, que además es un buen amigo o Raúl Villaverde, que también lo es. Aunque debo decir que soy bastante autodidacta.

Es de Ferrol, pero ¿ya se siente un vecino más de Muras?

La verdad es que sí, no es que yo me sienta de Muras, son ellos los que me hacen sentir como uno más. Para mí es un orgullo, y muy grande. Quién sabe, algún día, si las cosas van como espero, entonces cambiaré Ferrol por Muras.

¿Qué otras aficiones tiene?

Andar en bici de montaña y soy un melómano compulsivo. Devoro algo de lectura, pero solo de temas que me interesan.