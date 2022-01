"É fundamental ter veterinario e un centro de día e ampliar o polígono"

A asociación Asapa, que engloba comerciantes, empresarios e autónomos da localidade da Pastoriza, recuperou no 2021 a súa actividade, tras estar un par de anos parada, despois de que se renovara a directiva, que agora preside Marcos García Lombardero. Nestes meses, realizaron varias actividades para dinamizar o comercio, a hostalaría e a economía local, así como unha exitosa campaña de socios, das que fan un balance moi positivo. Ademais, fan de altofalante para reivindicar servizos para o concello, xa que teñen claro que o seu obxectivo é "traballar para e pola Pastoriza".

Como xurdiu a idea de recuperar a asociación?

Levabamos dous ou tres anos parados e a anterior directiva dixo de ter unha reunión cos socios. Saíu o tema de disolvela, pero decidiuse que non, porque se levan feito cousas importantes desde a asociación. Así que desa reunión saín elexido presidente e a partir de aí foi poñerse a traballar.

Como foi a súa elección e quen máis o acompaña na directiva?

Son eu o presidente porque houbo unha votación e saín, xunto con unha secretaria, que é Sisita González, e unha tesoureira, Teresa Prado. E a raíz da primeira actividade que fixemos, que foi a feira mensual, incorporamos a María López, a filla de Teresa, que se ocupa do tema das redes sociais.

Cal foi a súa primeira actividade?

O fundamental foi poñer orde a todo na propia asociación, porque estaba todo moito no aire polo tema da pandemia. A partir de aí, o principal tema foi darlle un pulo á feira e despois xa viñeron outras cousas como a Ruta de Tapas ou a campaña de Nadal.

Ademais de facer actividades para promover o comercio e a economía local, reivindica que a Pastoriza teña os servizos que lle corresponden

Tamén fixeron unha campaña de captación de socios. Que tal foi? Como os recibiron?

Pois o número de socios rondaba os 25 e a día de hoxe somos 58, incluíndo empresarios, comerciantes e autónomos do núcleo da Pastoriza, pero estamos valorando a opción de abrirnos a nivel de todo o concello. A cada socio que fomos propoñerlle entrar tivemos sempre como resposta un si, que se era traballar pola Pastoriza, si. E ese é o noso obxectivo. Agora puxemos unha cota de socio, simbólica de 20 euros ao ano, que antes non había, e todos reciben unha pegatina co logo de Asapa para identificar os seus establecementos. Na seguinte reunión, que faremos en febreiro ou marzo, os socios tomarán a decisión de se poden entrar na entidade, que naceu no núcleo da Pastoriza, negocios doutras parroquias, porque o certo é que hai interese, xa nos contactaron bastantes.

Que valoración fai da aposta por revitalizar as feiras mensuais?

De todo o que fixemos ata agora é o máis complicado, o que máis está costando. É o primeiro sábado de cada mes e coincide coa de Gontán. Pensamos en cambiala, pero o segundo sábado é a de Bretoña e o último, a de Reigosa. Incluso pensamos en facela nun día distinto, aproveitando que pola semana están os servizos básicos como o centro médico ou o banco abertos, pero é complicado. Gustaríanos que a feira se asentara, pero estanos costando darlle un efecto firme, aínda que o intentamos organizando ese día unha batukada, unha exposición de vespas e coches clásicos, levando churros aos bares para que os repartan ou cun sorteo dun premio nun spa.

Pasouse de ser uns 25 socios a 58. Estase valorando a opción de abrir a asociación a negocios de todo o concello

Tamén se fixeron cargo da organización da sétima Ruta de Tapas.

Recibimos varias chamadas para preguntar se nos atreveriamos a organizala e algún establecemento xa nos dixera que se faciamos algo querían entrar. Non foi fácil tomar a decisión, porque era algo que non nos competía e tamén por todo o tema do covid. Pero desde que lle dimos para adiante, coa novidade de incluír locais de todo o municipio, foi todo positivo cos hostaleiros e o alcalde tamén estivo presente, que cremos que é como ten que ser, estar unidos. É a maneira de traballar por un concello, indo unidos e deixando de lado outros temas.

E que tal o resultado?

Súper positivo. Cremos que foi un éxito, repartíronse sobre 5.600 tapas en todo o concello. O primeiro día foi moi bo en Bretoña e o segundo na Pastoriza. En Reigosa e en San Cosme de Piñeiro estivo máis repartido, pero quedaron contentos tamén.

E agora estiveron inmersos na campaña de Nadal.

Ao final decidimos que entraran nela todos os negocios do concello da Pastoriza, que repartirán rifas coas compras. Vai haber sete premios, de 100 euros cada un, e os gañadores serán as papeletas que coincidan coas tres últimas cifras da lotería de Reis. Intentamos facer algunha actividade máis, como unha visita de Papá Noel, porque é algo que podía repercutir económicamente na vila, pero pola pandemia decidiuse que non.

Que proxectos de futuro teñen?

Seguir pelexando pola feira ata o final, repetir a Ruta de Tapas e incluso facer unha na primavera centrada nalgún produto da zona e queremos recuperar a Festa do Requeixo. Ademais, a partir de agora somos os que xestionamos o local social, no que en breve instalaremos unha caldeira de pelets.

Repartíronse unhas 5.600 tapas. Foi un éxito e gustaríanos repetir e incluso facer outro na primavera

Hai unhas semanas remitiron unhas cartas a distintas administracións reclamando servizos.

Asapa está enfocada a que a final de mes, trimestre ou ano os negocios da Pastoriza se sintan beneficiados económicamente e para iso necesitamos servizos. Mandamos unha carta á Consellería de Medio Rural porque non temos veterinario e acaban de responder que nos citarán para unha reunión co delegado da Xunta en Lugo. É un servizo básico que debemos ter, máis que nada porque aquí hai 15.000 cabezas de gando e os gandeiros teñen que desprazarse a Castro, 60 quilómetros en total.Tamén fixemos un escrito ao Concello porque nos gustaría saber qué xestións se fixeron para facer un centro de día e a resposta foi que se están facendo trámites, pero non vemos nada firme. E dada a porcentaxe que temos de xente maior, deberiamos ter unha residencia ou como mínimo un centro de día, o cal tamén repercutiría económicamente no concello.

Teñen algunha reivindicación máis?

Tamén a ampliación do polígono, que está todo ocupado. Quedaban dúas parcelas e vendéronse. É o momento de empezar a tramitar con Xestur a ampliación, porque se pode dar o caso de haber algunha empresa que se queira instalar e non haber terreo, o cal sería negativo para A Pastoriza.

Dicía que desde Asapa se fixeron cousas importantes, como cales?

Organizaba a Festa do Requeixo e a Festa da Castaña, así como o San Xoán. Tamén se pediu o alumeado público no parque empresarial, na rúa do colexio e da gasolineira ao cuartel, os cales se levaron a cabo.

De preto

Que lle queda da súa etapa de futbolista?

Pouca cousa, aínda que agora xogo no equipo dos veteranos do Pastoricense. E aínda que saquei todos os cursos de adestrador, xa non o fago. Sobre todo o que me queda son grandes recordos e grandes amizades.

Ten algunha afección?

A familia e o fútbol.

Un lugar favorito na Pastoriza.

O nacemento do Miño en Fonmiñá.

Un desexo.

O fin da pandemia que tanto nos aterroriza.

Un libro.

Política para adultos, o último de Mariano Rajoy.

Unha preferencia musical.

Café Quijano.

Unha viaxe.

A París. Xoguei alí dúas veces, de neno, no Mondial Pupilles Plomelin e volvín no 2012.