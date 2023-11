Mar Hermida: "O galego non pecha portas, é todo o contrario, ábreas"

A xermadesa, natural de Roupar e profesora de Galego no IES Monte das Moas da Coruña, vén de participar en Portugal no Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras (Piale) da Xunta de Galicia.

Como foi a experiencia?

Marabillosa. Fomos un grupo de 20 profesores e estivemos catro semanas en Porto, concretamente dende o 9 de outubro ao 5 de novembro.

En que consiste?

Ir a un centro para estar de oínte ou dunha forma máis participativa, dependendo de en cal. Está enfocado á aprendizaxe ou mellora doutra lingua pero tamén serve para ver un pouco o seu sistema educativo e participar en diversas actividades de integración e visitas. A Xunta financia toda a estadía. No meu caso, eu tamén participei nun curso a maiores das clases.

Con que queda?

Co recibimento en Portugal, co grupo que fomos, co trato no centro e con todas as cousas e sitios diferentes que vimos.

Que é o mellor da experiencia?

Aprender a lingua e a cultura, pero tamén ver o funcionamento doutro sistema educativo. Agora imos continuar as actividades para intercambiar coa rapazada de aquí. Sérveme para ofrecerlles aos meus alumnos as posibilidades que ten o portugués. Ás veces pensan que o galego pecha portas e é todo o contrario, ábreas e, cun pouco de esforzo, permíteche comunicarte con máis de 200 millóns de persoas en todo o mundo.

Ganas de repetir?

Por suposto. Se hai futuras convocatorias vou tratar de participar.