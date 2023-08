Manuel Vázquez: "Valonga ten moito protagonismo na novela"

O polego Manuel Vázquez, celador no Hospital Universitario de Lugo, vén de dar o salto á literatura coa súa novela O pracer da chuvia, coa que persegue defender e reivindicar o rural mesturándoo coa presenza das urbes e incluíndo o protagonismo de múltiples personaxes que representan a diversidade cultural de calquera comunidade. Logo de presentala en Berlín agora regresa o venres 11 de agosto á súa parroquia natal, Valonga, para ensinarlla aos seus veciños ao carón da igrexa a partir das 20.00 horas.

Cando decidiu emprender esta viaxe na literatura?

Xa publicara antes algún artigo nos xornais Nós e Praza Pública, un poema nun libro colectivo e nun número de Xistral, e logo decidín adentrarme nesta novela que é a primeira que publico.

A defensa do rural é un dos eixos centrais do libro, sobre que outros temas orbita?

A novela tira de tres fíos. Por unha banda unha autobiografía, que é a escusa para falar de labregos e labregas que non responden ao clixé de atrasados. Esa parte combínase con relatos curtos que teñen como trasfondo a mesma temática de identidade e cultura, e logo nun terceiro bloque dáselle paso á literatura, tamén coa mesma temática. Os tres fíos vanse entretecendo para acabar formando un único cordón narrativo que vai continuamente adiante e atrás, de xeito que a novela non ten unha estrutura clásica, é moi coral.

Confío nunha literatura comprometida coa realidade e que se tece cos fíos da vida

Está Valonga presente en O pracer da chuvia?

Por suposto, Valonga ten moito protagonismo porque é a parroquia na que vivín ata os sete anos e precisamente a nenez é a patria, pero tamén son protagonistas da novela outras parroquias limítrofes como son Fonteo e Ibran, no concello de Baleira. E do mesmo xeito ten moito protagonismo a cidade de Lugo, que é onde máis tempo levo vivindo.

Entón, gústalle crear historias arredor do lugar no que vive?

Si, porque creo que é necesario coñecer o contexto no que se desenvolven as historias. Confío nunha literatura comprometida coa realidade e que se tece cos fíos da vida, como ben sinalaba Agustín Fernández Paz.

E a quen recomenda a lectura da súa novela?

A persoas que estean interesadas na diversidade cultural do mundo. Creo que a cultura das nosas aldeas é unha porta de entrada a esa diversidade cultural do mundo e se non valoramos a cultura dos nosos pais e dos nosos avós dificilmente nos podemos abrir a ela.

Xa presentou o libro en Berlín, como se sentiu nas terras alemás?

Foi unha gran sorpresa. A presentación foi máis longa do habitual, porque todas son moi interactivas pero nesta o público participou moito. E ademais sorprendeume porque non só había galegos, tamén persoas doutras nacionalidades, case todas relacionadas coa filoloxía hispánica e que estaban interesadas nas linguas minoritarias.

Como chegou a vostede esa oportunidade?

Organizouna De Berlín Son, unha asociación que se formou fai pouco máis dun ano e ten arredor de 30 asociados. Son xente nova que estudou en Galiza e que logo se buscou a vida en Berlín, e agora están intentando ofertar unha programación cultural non só para galegos senón tamén para latinoamericanos.

As persoas que coñecín en Valonga cando era neno son as auténticas protagonistas da novela

Agora de volta en Valonga, como espera que a reciban os veciños?

Creo que a van acoller ben porque as persoas que coñecín aquí cando era neno son as auténticas protagonistas da novela. É unha homenaxe e un agradecemento á xeración dos meus pais e avós

polos esforzos que teñen feito.

Mentres tanto, ten en mente nalgún outro proxecto literario?

Si, estou traballando con Xesús Bermúdez Tellado, que foi precisamente quen fixo a revisión lingüística de O pracer da chuvia, nunha novela moi diferente con cinco personaxes e de estrutura clásica, relacionada coa pintura e cun triángulo amoroso que se desenvolve na cidade de Lugo.