Manolo Santín: "As cancións escóitoas e tento aprendelas no coche"

Que o levou a participar no Recantos?

A raíz de ir ao Bamboleo, a xente empezou a chamarme para cantar, fago algunha actuación e empecei nunha academia de canto. Agora chamáronme para o cásting, preparei tres cancións, elixíronme e aí estou.

Como está a ser a experiencia?

Positiva. Os nervios poden xogar malas pasadas, porque che falta rodaxe, pero é bonito que che brinden a oportunidade de participar nun programa de televisión, que non todo o mundo a ten. A ver se teño sorte coa próxima canción, que sexa acorde co meu estilo.

Que obxectivo ten no concurso?

Desfrutar da experiencia e aprender todo o que poida. Gañar nin se me pasa pola cabeza porque hai xente de moitísimo nivel.

Como é a dinámica do concurso?

Empezamos 20 e despois da primeira eliminación, quedamos 16, e iranse catro cando acabe esta fase. Nós dicimos o estilo que nos gusta, pero é a dirección musical a que nos escolle as cancións e dánolas uns dez días antes para aprendela, e co dúo que facemos cun compañeiro, igual.

Como se compaxina co traballo?

Hai que sacar tempo de onde non hai. Para ir a clases de canto, que vou a unha academia a Lugo, tento ir unha hora á hora de comer, porque teño a sorte de que a profesora, Lourdes, é flexible cos horarios. Resúltame díficil, por exemplo as cancións escóitoas e vou tentando aprendelas no coche, porque non podo desatender os clientes. Podo coller un par de mañás libres, pero iso é todo, e é un hándicap con respecto aos compañeiros, porque moitos son profesionais da música, traballan en orquestras, que están en temporada baixa e teñen máis tempo. Pero xa era consciente disto cando aceptei o reto.

De onde vén o seu gusto pola música?

De sempre, dende neno, pero non tivera a oportunidade de aprender ata estes últimos anos. Teríame gustado poder facelo antes.

Cal é o seu escenario favorito?

Asociacións, eventos familiares, ese tipo de festexos máis cercanos e entrañables gústanme máis que os grandes escenarios. A televisión impón moito máis.

Que cancións lle gusta máis interpretar? Cal é o seu estilo?

As rancheras, a música mexicana, pero canto todo tipo de cancións. Teño un canal de Youtube e aí teño actuacións que fixen e cancións que me gusta cantar.

Cal é esa canción que sempre canta?

Moitas, gústame moito Libre de Nino Bravo, pero é verdade que a xente me coñece por cantar como Bertín Osborne, din que temos unha voz parecida. Como un vagabundo foi a primeira que cantei no Bamboleo e a raíz dela foi chegando todo o demais.

E con cales non se ve?

Non me vexo cantando e nunca cantei rock ou reggaeton. A miña voz non é para iso, síntome máis cómodo con temas como Ay, Jalisco, é onde loce a miña voz. Son barítono, teño unha voz grave e polo que me di a xente entendida, é unha voz para lírico. De feito a profesora, cando acabe todo isto, quere que probe a cantar ópera.