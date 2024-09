Manuel Rodríguez toma posesión como nuevo concejal del PSOE de As Pontes

Manuel Rodríguez López tomó posesión como nuevo concejal del PSOE de As Pontes este lunes por la mañana, en un pleno extraordinario urgente.

El pontés, que iba de número ocho en la lista de las últimas elecciones municipales, ocupa el acta del exteniente de alcalde, Antonio Alonso, tras su dimisión oficial el pasado día 11.

BNG y PP no apoyaron la urgencia de la sesión, que se convocó diez minutos antes del pleno que se iba a celebrar sobre el futuro de la chimenea que finalmente no se llevó a cabo tras conseguir un acuerdo con la Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes en una junta de portavoces previa, y el nuevo concejal tomó posesión en un pleno exprés en el que prometió sobre una Constitución para la que espera una reforma "porque xa ten máis de 45 anos", dijo.

El gobierno local, que prevé reubicar las áreas con el cambio de concejal, todavía tiene que convocar el pleno de organización.

El currículo de Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidade de Santiago de Compostela, es profesor y director de centros de formación vial y colabora con el Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia y la Diputación de A Coruña en acciones formativas y divulgativas.