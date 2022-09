Manuel Rivas, un pastoricense con el podio en el punto de mira

Hay deportes que no por ser menos conocidos tienen menos mérito, y en ellos también se firman gestas que, a priori, parecen casi imposibles de conseguir. Es poco habitual que haya deportistas que consigan subirse al podio en distintas modalidades dentro de una misma competición, pero existen. Y uno de ellos es chairego.

El pastoricense Manuel Rivas Couso lleva unas cuatro décadas practicando tiro olímpico, pero es ahora cuando está saboreando las mejores experiencias dentro de su dilatada carrera deportiva, en la que su participación en convocatorias nacionales llegó de manera tardía, pero exitosa.

Así, en las últimas semanas ha conseguido la nada desdeñable cifra de nueve medallas en dos competiciones de ámbito español, proclamándose campeón en algún apartado de la categoría de veteranos.

Tras ser un habitual en los podios de los campeonatos gallegos —recibió un reconocimiento de la Federación Galega de Tiro Olímpico en 2021 por haberse proclamado campeón autonómico en todas las categorías el año anterior—, la propia federación le propuso participar en el campeonato de España al contar con una puntuación lo suficientemente importante como para competir.

La primera vez fue el año pasado y se proclamó campeón nacional por equipos en 9 mm. Pero en las pruebas de este año llegó el colofón.

Manuel Rivas, en lo alto del podio en la Copa de España. EP

A principios de este mes, Rivas se hizo con el título en la Copa de España en los apartados de pistola de 9 mm y pistola fuego control, además de ser tercero en pistola estándar y obtener un meritorio quinto puesto en pistola libre.

Además, con el equipo de la federación gallega —formado por los también lucenses José Manuel Arias y Manuel Luis Torrón— consiguió la plata en pistola fuego central y el primer puesto en la competición por clubs en 9 mm, con el Club de Tiro del Aeroclub de Lugo, junto a Santiago Ríos y Javier Pereiro.

Este pasado fin de semana participó en Oviedo en el campeonato de España, donde obtuvo sendos subcampeonatos en 9mm, pistola de aire velocidad y pistola de aire standard y fue tercero en pistola standard.

INICIOS. Este pastoricense empezó en el mundo de las armas tras pasar por la mili. "Empecé porque me gustaban. El club existía, pero no había asesores ni entrenadores. Fue a raíz de hacer un curso de entrenador regional cuando me metí más en esto", explica.

Rivas lamenta que el tiro sea un deporte "poco conocido" y que haya gente que lo vea "como un delito". "Es una práctica que está supercontrolada, tanto en las competiciones, como para dar las licencias o guardar en casa o trasladar las armas", explica sobre una disciplina "para cualquier edad" en la que lo que más se trabaja es "la concentración".

Club de Tiro del Aeroclub de Lugo

En la provincia hay más de 1.500 tiradores, repartidos en tres clubs. En el del Aeroclub de Lugo, que tiene sus instalaciones junto al aeródromo de Rozas, hay sobre 400 socios.

Formación

En estas galerías de tiro además de entrenar —incluso acuden miembros de los cuerpos de seguridad del Estado— también se hacen sesiones de tiro para personal de seguridad privada, en las que Manuel Rivas es instructor. También tiene los títulos de entrenador regional y nacional, así como el de árbitro nacional.

550

Es la puntuación que llega a rondar Manuel Rivas en las competiciones, sobre los 600 puntos posibles y tirando a 25 metros —son cinco disparos por serie hasta completar el total de 60—.