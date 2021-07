Manuel Requeixo reprocha a la Xunta que no defienda el rural

El alcalde de Muras, Manuel Requeixo, ha arremetido contra la Xunta de Galicia por no defender el "rural" y escudarse en "eslóganes que solo son palabras". En este ayuntamiento hace una semana cerró la única oficina bancaria de Abanca, a lo que se suma que no cuentan con médico sustituto para las vacaciones del titular del centro de salud.

Del Punto de Atención Continuada (PAC), Requeixo ha lamentado que en el Sergas les "dicen que no hay profesionales que vengan a hacer las vacaciones del médico" que tienen en el centro de salud. "Al final lo que vemos es que se están retirando servicios de un ayuntamiento rural como es Muras, todos esos eslóganes de que hay que volver al rural solo son palabras", ha afeado.

"Si no tenemos servicios en el rural, el rural desaparece y lo hace al no disponerse de servicios como estos, sin una oficina bancaria (les han dejado un cajero) y sin médico en verano", abunda. "Por muchas medidas que tomemos en el ayuntamiento para hacer atractivo el municipio hay competencias que no están en nuestras manos", se ha quejado el regidor.

En cuanto al caso de Abanca ha aprovechado para recordar que "a la antigua Caixa Galicia se la tuvo que rescatar con dinero público, está obteniendo beneficios de cientos de millones de euros al año y no es de recibo que cierren oficinas".

"Y, además, la entidad bancaria nos trasladó la posibilidad de que hablásemos con la Xunta para subvencionar la instalación de la entidad bancaria y eso es surrealista, nos cierran una entidad y luego, encima, tenemos que pagar para volver a abrirla", ha apostillado.

Del centro de salud, ha añadido que "se llevan años solicitando mejoras en dicho centro que tiene mucha demanda porque la población del concello está muy envejecida"