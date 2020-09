Manuel Becerra tendrá una placa en su parroquia natal

La corporación municipal de Castro de Rei aprobó por unanimidad en el pleno ordinario celebrado este viernes la celebración de un acto de homenaje a Manuel Becerra Bermúdez, político, escritor y humanista. El reconocimiento a su figura se hará a través de la colocación en su parroquia natal, Ponte de Outeiro, de una placa conmemorativa coincidiendo con el 200 aniversario de su nacimiento –que se cumplirá el próximo mes de octubre–, tal y como se recogía en la moción presentada por el grupo municipal del PSOE.

Los socialistas también proponían celebrar un homenaje a su figura, lo cual desde el equipo de gobierno se rechazó al recordar que éste ya se hizo hace tres años, cuando se presentó el libro Dous fillos da Ponte de Outeiro: Manuel Becerra e Crecente Vega. Además, Francisco Balado dudó de la conveniencia de organizar un gran acto en un mes, teniendo en cuenta el contexto sanitario actual.

Aún así, el regidor adquirió el compromiso, para llegar a un acuerdo unánime, de realizar un pequeño reconocimiento y colocar la placa conmemorativa en honor a Becerra, fundador del Partido Demócrata y ministro hasta en siete ocasiones, además de impulsor de numerosas iniciativas y autor de diversos ensayos.

Balado también apuntó que hace un par de meses recibió la petición de Manuel Vila -uno de los autores, junto a Xosé Antón Pombo, del libro sobre Manuel Becerra- de dar a conocer su figura coincidiendo con el aniversario de su nacimiento a través del reparto de una pequeña biografía a los alumnos de los centros educativos del municipio. La propuesta se unirá también a la aprobada ayer en la sesión plenaria y para la que aún no hay una fecha fijada, aunque se tratará que «sexa o máis próxima posible» a la de su nacimiento.

SAN RAFAEL. Donde no hubo acuerdo fue en la proposición de la alcaldía de instar a la Diputación de Lugo a rehabilitar el edificio y conjunto de instalaciones que formaron parte del antiguo hospital psiquiátrico San Rafael, con la finalidad de destinarlo a usos sociales y/o asistenciales.

El PSOE, tras afirmar que con esta propuesta el PP pretendía "dar que falar no pleno da Deputación", votó en contra al entender que "non se pode pretender que a Deputación asuma todo ese custo cando as competencias nesa materia son da Xunta", según el portavoz socialista, José Luis Castro.

El BNG por su parte se abstuvo al echar en falta más concreción en la idea del equipo de gobierno. "Debería propoñer uns prazos e un fin concreto", dijo la edil nacionalista, Digna Lagarón, que indicó que un proyecto de esta magnitud requiere también la implicación de la Xunta y el Concello.