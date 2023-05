Manuel Andrade: "Explicarei o traballo dende que avistamos o meteorito"

Manuel Andrade naceu na Estrada (Pontevedra) hai 50 anos. Dende hai dúas décadas reside en Lugo, onde imparte clases de robótica na Escola Superior de Enxeñaría na USC. É experto en física de partículas e ten un doutoramento en Matemáticas aplicadas á astronomía.

Dará unha charla en Muras o 27 (19.30 horas, Casa do Médico) sobre a investigación que encabezou sobre o meteorito de Traspena.

Si, será para calquera persoa con interese no tema. Nela explicarei o traballo que se levou a cabo dende que avistamos o obxecto na atmosfera ata que chocou coa terra. Explicarei o proceso que seguimos, no que calculamos a traxectoria do corpo e a órbita que seguía arredor do sol, ademais de estudar as súas características, ata obter os resultados finais.

Cal é a importancia real deste tipo de estudos?

É algo fundamental. Son meteoritos que manteñen a composición que tiña o sistema solar cando se formou hai millóns de anos. Este tipo de obxecto dános moita información sobre as orixes do noso sistema.

Este corpo, en concreto, é algo moi pouco común.

Exacto. É un meteorito difícil de ser rexistrado. Con 1,15 metros de diámetro ten un tamaño bastante considerable. Ademais, parte da materia sobreviviu e conseguimos recuperar algúns restos. No mundo só había unhas poucas decenas de casos semellantes (43 rexistros). En Galicia era a primeira vez que se rexistraba, e no resto do Estado, só había un caso, que foi estudado por investigadores estranxeiros.

É o primeiro investigador 100% galego que encabeza un traballo coma este. Que sente?

Síntome un privilexiado. Foi unha oportunidade para aplicar cousas nas que levaba traballando anos. É un caso único. Estou acostumado a estudar obxectos a anos luz de distancia e tiven a sorte de contar cun fenómeno astronómico moi preto. Ao rematar todo o traballo, tras un ano e medio, estou moi ledo e satisfeito.

Realizará esta charla en Muras, un lugar co certificado Starlight pola calidade do seu ceo.

Este tipo de certificados son moi importantes porque evidencia a polución lumínica que existe noutros lugares. Hoxe en día, é complicado atopar espazos onde observar o ceo con garantías.

Que lle diría a un cativo para que se interesase pola astronomía?

Máis que dicir, animaríao a participar neste tipo de actos. É unha forma moi valiosa para decatarse da importancia das matemáticas como ferramenta para resolver problemas e dar resposta.

Se só puidese escoller un planeta do sistema solar para visitar. Cal sería?

Hai algún que sería complicado polas súas características atmosféricas (ri). Marte sería un candidato, pero podo escoller tamén satélites, encantaríame ver o espectáculo nunha das lúas de Xúpiter ou Saturno.

Se un extraterrestre baixase á Terra e lle pedise unha recomendación turística, a onde o enviaría en Galicia?

Calquera sitio con praia, por se no seu planeta non teñen auga (ri).

Ademais das matemáticas e a física, que outras afeccións ou ocupacións ten?

A parte desas, que me interesaron dende ben pequeno, gústame a música -toco o piano- e o xadrez, aínda que non podo adicarlle o tempo que me gustaría.