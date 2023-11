E Manu Chao respondeu...

O espectáculo Regueifa Tour pasou polo auditorio municipal de Vilalba colleitando un grande éxito de público e de actuacións y cunha sorpresa ben grande: a resposta de Manu Chao aos vídeos que lle dedicaron as regueifeiras e os regueifeiros do IES Basanta Silva e da Escola Semente de Compostela.

Público asistente. EP

O cantautor con raíces chairegas aludiu nunha gravación, remitida dende Brasil e que se proxectaba por sorpresa no acto, á importancia que Vilalba ten para el, ademais de destacar a ilusión que lle fixo oír a regueifa chairega. Tamén se comprometeu a facerlles unha visita no instituto cando volva a Vilalba.

Emoción e alegría foi o sentimento xeralizado non só entre os estudantes, senón tamén entre as familias presentes ao escoitar as palabras de Manu Chao, ao que lle agredeceron o detalle, igual que a quen intercedeu para que fose posible.

Unha das actuacións. EP

Ademais das distintas actuacións, a celebración aproveitouse para que a asociación Xermolos de Guitiriz e o seu coordinador, Alfonso Blanco, lle entregasen ao Ceip Mato Vizoso os premios de regueifa do Certame de Creación Terra Chá.