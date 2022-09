Concerto máxico de Manu Chao en Vilalba, a terra do seu pai

Unha volta á infancia, esa na que non perdía nin un San Ramón, ás caras de sempre que a distancia obrigou a deixar de ver, aos vellos sabores, os do roscón de Vilalba e do brazo de xitano que facían no hotel Chao, e aos vellos sons, os dun piano de pedra que nunca deixa de visitar. E un canto á liberdade, á resistencia e ao recordo dos que no están. Manu Chao aferrouse a todo iso en máis de dúas horas de recital, nas que tocou o ceo da man de 2.000 incondicionais na terra dos seus.

"Boas noites, Vilalba, a terra dos meus devanceiros", foron as palabras que bastaron para que toda unha praza, a de Santa María, se convertera nunha ovación. Os ánimos xa estaban no máximo cando aínda co escenario baleiro soaron as voces de Fuxan os Ventos entoando aquilo de Manuel María que di: Non canta na Chá ninguén / Por eso o meu carro canta. Esa foi a primeira de moitas demostracións de amor de Manu Chao á terra do seu pai, a que levaba toda a vida esperando pola noite de onte.

Con Miguel Rumbao na percusión e Lucky Salvador á guitarra, o Chapulín Solo comezou un repaso por temas novos e vellos con Vecinos en el mar, uns versos para os que se xogan a vida buscando unha mellor, e seguiu con Todo llegará, Algundiavacaer, Me quedo contigo e La vida tómbola, coa que aproveitou para lanzar un dardo ao mundial de fútbol de Qatar. Non foi o único. Os políticos corruptos do país tamén tiveron o seu tema, El contragolpe.

