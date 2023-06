Mantecado: embaixador do sabor e da tradición ancestral

Manteiga de vaca, ovos, fariña e azucre. Son os sinxelos e básicos ingredientes que se agochan detrás da receita dun dos principais embaixadores gastronómicos das Pontes: os mantecados. Un postre que, pese a sumar máis dun século de vida, segue mantendo a mesma esencia, idéntica forma e o sabor de sempre. O que dá a tradición.

Din os que saben que para facelos non hai medidas exactas, e que estas varían en función da época do ano na que se elaboren e da temperatura que faga. Cando vai máis calor a manteiga quéntase polo que fan falta menos ovos.

Así que o segredo está máis ben nos ollos de quen os fai e, sobre todo, da experiencia acumulada nas súas mans.

Os mantecados son un produto que nunca falla nas mesas da gran maioría dos fogares ponteses, un doce que se fabrica nun total de catro establecementos da localidade e que se consume case a diario. Fannos na panadería Viuda de Domingo López, en Hermanos Díaz, na Artesana Pontesa do Mantecado e na Pastelería Artesana Mari.

Dos seus fornos saen unha media diaria de 150 ducias, o que supón máis de 1.800 unidades cheas do sabor da tradición. "E se se fixesen máis, máis se venderían", aseguran dende os distintos negocios, precisando que é sen dúbida "o produto estrela" e que ten momentos ao longo do ano nos que é, sen rival, o gran protagonista.

E que estas cifras diarias multiplícanse, e moito, cando chegan datas sinaladas do calendario como o Nadal, pero tamén no verán, os dous momentos de máxima produción que coinciden cando moitos ponteses volven a casa.

Os mantecados nunca poden faltar e non deixar de voar de boca en boca, por exemplo, para celebrar a entrada dun novo ano, igual que para desfrutar en familia das festas patronais do Carme e da Fraga no mes de xullo.

Nese regreso a casa é case requisito imprescindible degustar de novo o seu sabor, que non pode faltar nunca nun bo xantar. Pero, ademais, convértese tamén nun agasallo perfecto para levar un pedaciño das Pontes fóra das súas fronteiras.

Preparación

A elaboración dos mantecados segue sendo de xeito manual, un a un. A masa, que se consegue grazas a mesturar ao redor de media hora os ingredientes totalmente naturais —nalgúns negocios optan por empregar manteiga local, procedente da firma Queixerías do Eume da Faeira, que cocen e clarifican nas súas instalacións—, vanse introducindo nas cápsulas de catro esquinas que se empregan para que non se expanda a masa. E aqueles aos que se lles sae por fóra son coñecidos como ‘Fernanditos’, alcume cuxa orixe se descoñece.

Todo este último proceso é a man, sen máquinas, xa que non hai ningunha no mercado que poida realizar esta tarefa. Si se patentou, no ano 2017, unha para elaborar os moldes, un deseño que inventou o pontés José Castro —coa axuda do seu amigo Álex Pico, que se encargou de desenvolver un autómata, e do seu irmán, Santi, que fixo os motores—, e co que algunha das panaderías locais puideron axilizar o proceso tradicional do doce pontés con máis fama antes do seu paso polo forno, que non supera nunca a media hora.

Ademais de ser un agasallo típico para levar á familia, os mantecados convertéronse tamén nos últimos anos nun detalle institucional. O Concello das Pontes aproveita calquera ocasión que ten —é habitual, por exemplo, que se lles entreguen aos deportistas que participan en probas que se disputan no municipio— para dalo a coñecer entre os seus visitantes, animándoos a que o caten e se namoren do seu sabor.

A maioría de veces o obxectivo cúmprese sobradamente. Xa que as múltiples posibilidades como postre, almorzo ou merenda, fan del un produto perfecto para calquera padal.

O que é máis limitado é a súa duración. Esta oscila entre os tres e os cinco días, aínda que se pode estirar un chisco máis, pero perde certa esponxosidade. Isto condiciónao á hora de poder exportalo máis alá das fronteiras pontesas, segundo din os que os elaboran.

Así, algúns destes negocios recoñecen que xa trataron de que se consumisen fóra, pero o resultado aínda non foi o esperado. Para iso, defenden, deberían introducirse conservantes non naturais, o que os bota para atrás.

O que si que hai é algúns ponteses que residen fóra que apostan por levalos e conxelalos, unha opción que fai que se manteñan máis tempo e que se leven a bocados a morriña.

Polvorón

Algo máis de durabilidade ten o seu curmán, o polvorón, que é capaz de resistir ata dúas semanas case como recén saído do forno. Este é outro dos doces típicos da localidade, que tamén naceu nas panaderías pontesas hai case un século, pero que pasou moito tempo vivindo nun segundo plano.

Inicialmente o mantecado gañoulle claramente a partida e levou a gloria, pero o polvorón, que nada ten que ver co que nos traslada ao tempo de Nadal, resiste, coa elaboración de ducias a diario. Son pequenos bocados con forma circular e feitos tamén con manteiga de porco e de vaca, azucre, ovos e fariña. Nalgúns casos, tamén lle botan améndoa.

Unha vez batidos todos os ingredientes, realízanse pequenas bolas cunha masa bastante compacta que acaba aplastándose. Para o toque final, ábrese un burato no centro no que se coloca azucre ou a améndoa, se se escolle esta receita.

Despois de aproximadamente media hora no forno, xa están listos para ser degustados polos padais golosos que cada vez son máis, segundo sinalan os negocios que os preparan con sumo mimo e coidado dende tempos inmemoriais.

Así, o nivel de vendas estaría cada vez máis parello, e rondaría xa un 50%. "Os clientes que levan media ducia de mantecados, tamén levan outra media de polvoróns. E o mesmo acontece cando se decanta por levar un ducia duns e outra dos outros", aseguran.

Tarta pontesa

Aos tradicionais bocados con séculos de historia vanse sumando novas propostas que tratan de abrirse camiño para non faltar tampouco na mesa, e que parten da receita ancestral para triunfar.

É o caso da Tarta Pontesa, que elabora a panadería Hermanos Díaz —rexistrouna con este nome no ano 2017—.

"Hojaldre, cabello de ángel y almendras sobre una base de mantecado en vez del tradicional bizcocho", son, segundo explican dende o negocio, que abriu as súas portas en 1933, os ingredientes desta receita que ten moi boa acollida polo seu tamaño "cómodo" e por ser "muy jugosa", destacan.

En vista do éxito que teñen os mantecados, non sería raro que este manxar acabase tamén sendo un indispensable. E é que está claro que a ninguén lle amarga un bo doce.

Produto

A promoción e difusión do mantecado como un bocado con longa tradición nas Pontes é o camiño que hai que percorrer para que este manxar artesanal local sexa recoñecido máis alá das súas fronteiras.

DOG

"O primeiro paso xa se deu", din dende o Concello, recordando que a Xunta xa o incorporou nun decreto publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG) no que se recoñece dentro do listado de Artesanía Alimentaria de Galicia.

Denominación

A seguinte meta sería acadar a denominación do produto, un proceso que terían que solicitar as propias panaderías e pastelerías locais, segundo informan desde o Concello. Xa houbo reunións para tratar de chegar a acordos e conseguir "ese certificado que lle dea a garantía de que é un produto artesanal" feito unicamente nas Pontes.

Sen feira

Dende o Concello non se plantexan crear unha cita ou feira monográfica sobre o mantecano, pero si se traballa noutras liñas de promoción. Así, segundo explican, contemplan a opción de incorporalo en todos os outros eventos gastronómicos que se celebran na localidade. "A idea é que haxa stands con produtos típicos das Pontes", din, recoñecendo que tamén barallaron a posibilidade de instalar algún posto no lago.